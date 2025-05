"Dacă ar fi caracter.." Alex Chipciu, după ce a fost eliminat în urma scandalului cu Istvan Kovacs: "Mă certa!" - Antena Sport

Alex Chipciu a oferit prima reacție după Dinamo – U Cluj 3-1. Jucătorul lui Ioan Ovidiu Sabău a vorbit și despre eliminarea venită în urma unui scandal cu centralul partidei, Istvan Kovacs.

Dinamo a condus-o pe U Cluj cu 1-0, însă elevii lui Ioan Ovidiu Sabău au reușit o „remontadă” de senzație și au marcat de 3 ori după minutul 84. Alex Chipciu și-a lăsat echipa în 10 oameni după ce a fost eliminat în a doua repriză, după un scandal cu Istvan Kovacs.

Alex Chipciu a reacționat după ce a fost eliminat în urma scandalului cu Istvan Kovacs

„Puteam să nu rezist nici cu CFR-ul. Nu pot să controlez emoțiile când sunt nervos. Mai bine că am luat roșu, i-am întors. Vorbeam cu soția, mă certa, mă rupea în două, că n-am dat gol, toate tâmpeniile astea. Ea încerca să îmi zică că nu e ca mine. Nu aveam energie, nu aveam stare să mă uit la meci!

Mi-a pus piedică în careu. Dacă Sivis e caracter și ar vrea să recunoască… Domnul Istvan mi-a spus că îi pare rău, dar nu există cameră VAR în unghiul ăla ca să vadă dacă a fost penalty. Sincer, nu am înjurat.

Sincer, eu sunt enervant așa la televizor sau pe teren, dar cred că am corectitudine. Când am jucat cu Rapid și nu au dat penalty, am intrat în vestiar și am zis că e penalty.