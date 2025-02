„Favoritul” lui Gigi Becali a ajuns milionar. Afacerea cu care a dat lovitura: „Nu îl mai interesează!” - Antena Sport

Galerie (27) Gigi Becali, în lojă/ Hepta „Favoritul” lui Gigi Becali a ajuns milionar. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că Florin Tănase, unul dintre jucătorii de la FCSB cu care are o relație excelentă, a dat lovitura în afaceri. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Gigi Becali l-a lăudat pe Florin Tănase, după ce FCSB a urcat pe primul loc în Liga 1. Mijlocașul a marcat un gol în victoria cu Gloria Buzău, scor 2-0, din etapa a 27-a din Liga 1. „Favoritul” lui Gigi Becali a ajuns milionar Gigi Becali a oferit dezvăluiri despre Florin Tănase, pe care l-a numit ca fiind „milionar”, fără să stea pe gânduri. Latifundiarul din Pipera a declarat că fotbalistul său de la FCSB are afaceri în domeniul imobiliar, afaceri care îi aduc un profit uriaș. Becali a transmis că Tănase a investit sume uriașe de bani în cumpărarea de terenuri, în momentul în care a plecat de la FCSB, în urmă cu trei ani. Acum, mijlocașul de 30 de ani construiește blocuri pe terenurile respective, terenuri a căror valoare a crescut considerabil. Florin Tănase a revenit la FCSB în vară și încasează lunar suma de 30.000 de euro la formația campioană. În momentul în care a semnat contractul, mijlocașul de 30 de ani a primit și un bonus de 300.000 de euro. Fotbalistul campioanei este căsătorit cu Medeea din 2021, cei doi având împreună și un băiețel (vezi galeria foto de la finalul articolului cu soția lui Florin Tănase). Reclamă

„Cum a intrat, s-a schimbat jocul. Mingea la el, pac-pac, lumina jocul. Nu e vorba de 11 metri, ci de cum a jucat. Este cel mai în formă din SuperLigă. Tănase are contract de un an plus un an.

Adică este contract pe doi ani, dar poate să plece când vrea. Dacă până la finalul anului are o ofertă, trebuia să dea toţi banii înapoi, vreo 500.000 de euro. El a luat 300.000 de euro doar prima de instalare.

Acum nu mai trebuie să dea banii dacă încheie anul. Aşa nu mai trebuie. Are contract pe doi ani. Pentru ce să pleci dacă tu iei 6-700.000 de euro pe an în România? De ce să mai pleci în străinătate?

