Gabi Tamaș și-a dezvăluit "rețeta pentru mahmureală". Tactica prin care reușea să se pună rapid pe picioare - Antena Sport

„Nu știu (n.r. râzând), am uitat… Am făcut un duș. Am băut săruri, ciocolată, lapte… Lapte, da, că trebuie să te hidratezi. Ciocolată, că trebuie să mănănci. Atunci, da (n.r. în dimineața meciului). Lapte ca să nu-ți mai fie rău„, a spus Tamaș pentru iamsport.ro.

Gabi Tamaş nu a putut sta departe de fotbal și a revenit din postura de director sportiv! Fostul fotbalist a semnat cu echipa de la care s-a retras din cariera de fotbalist, Concordia Chiajna.

De-a lungul carierei de fotbalist, Gabi Tamaş a evoluat, printre altele, pentru Dinamo, Galatasaray, Spartak Moscova, Celta Vigo, Auxerre, West Bromwich, CFR Cluj, FCSB sau Astra Giurgiu.

Cinci episoade controversate din cariera lui Gabriel Tamaş

1. Tamaş a spart o uşă de termopan

În 2013, Gabi Tamaş a fost surprins de camerele video în timp ce spărgea uşa unui bloc, pentru a intra. După o noapte de pomină, Gabriel Tamaş a spart, în 2013, uşa unui bloc din Bucureşti. În filmarea apărută la acel moment apare şi o femeie. După 10 ani, fundaşul se apăra spunând că a fost vina femeii care nu a răspuns la interfon.

„Nu a fost vina mea. Dacă vă uitaţi pe filmare, eu am ciocănit. Femeia nu mi-a deschis. Vorbesc serios. Eu când am ajuns la faţa locului, eu am ciocănit şi femeia nu mi-a deschis. S-o fi speriat. Atunci am încercat să intru prin efracţie. Am găsit şi eu singura scară cu cameră de luat vederi din Bucureştiul ăsta. De atunci s-a mai modernizat„, a spus Gabriel Tamaş la podcastul Victory Extra Time. 2. Tamaş a făcut închisoare în Israel Cel mai controversat episod cu Tamaş în prim-plan a avut loc în 2019, atunci când a fost arestat după ce a fost prins băut la volan şi conducând cu o viteză de 200 de kilometri la oră. Aceea a fost cea mai grea perioadă din viaţa sa. 3. Tamaş s-a bătut cu Pancu Tot în 2013, Tamaş a avut parte de un alt episod incredibil. S-a bătut cu Daniel Pancu, un alt „greu” al fotbalului românesc, care a vorbit deschis despre incident. „Stătuserăm împreună câteva ore și încercam să-l ajut. Era spre binele lui ce încercam eu să fac. Fără să mă aștept, m-a lovit și a fost o lovitură neve, m-a luat total prin surprindere. Reclamă

Atât de surprins am fost că am început să râd după ce m-a lovit și nu mă mai puteam opri, leșinam de râs! Încercasem să-l ajut, v-am zis, voiam să meargă să se odihnească„, spunea Pancu, pentru gsp.ro.

4. A băut cu Adi Mutu, în San Marino

În 2011, Gabriel Tamaş şi Adi Mutu au băut un spriţ, înaintea unui meci amical cu San Marino. Tricolorii s-au impus cu 1-0, dar cei doi nu au jucat fiind pedepsiţi de Victor Piţurcă. Tamaş a dezvăluit că asta l-ar fi costat şi un transfer la Lazio.

„Am făcut o escapadă la echipa națională, în San Marino, și nu s-a mai făcut transferul. M-am dus doi pași, în fața hotelului. Era un bar. Am băut și eu un șpriț și m-am întors. A fost și Adi cu mine?! Ne-am pus la masă, am băut un șpriț și am venit în cameră.

Au fost mai mulți. Stafful nu a aflat doar de noi doi, dar noi nu eram la prima abatere. Publicul n-a știut că au fost mai mulți, a aflat doar de mine și de Mutu pentru că doar noi am fost dați afară„, recunoştea Tamaş, citat de gsp.ro.

5. A venit beat la antrenamentele Concordiei Chiajna

Gabriel Tamaş a venit beat la antrenamentele Concordiei Chiajna, susţinute înaintea meciului cu Gloria Buzău, încheiat cu victoria ilfovenilor, cu 1-0.

Înainte de dualul de luni, Tamaş a ajuns la antrenamente într-o stare avansată de ebrietate. Erik Lincar a avut o reacţie calmă şi l-a trimis acasă pe Tamaş, căruia i-a transmis să revină când va fi treaz, pentru a se putea înţelege cu el.

Tamaş a fost la meci şi a urmărit desfăşurarea partidei alături de preşedintele ilfovenilor, Cristian Tănase. El şi-a încurajat colegii din tribună.

„Gabi Tamaș are o problemă personală, nu s-a întâmplat nimic. Eu cu el am reglat lucruile în vară. E un grup frumos, dar un grup care trebuie să înțeleagă că trebuie muncească pentru a obține rezultate.

Sunt fotbaliști cu nume aici, unii au multe promovări. Simbioza asta reușim foarte greu să o găsim. Dacă nu ești un grup și unul-doi trag chiulul”, a spus Lincar, după meci.

