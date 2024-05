Gestul uriaș făcut de Gigi Becali, pentru un fost jucător al lui Dinamo: „Atât timp cât voi trăi, va avea respectul meu!” - Antena Sport

„N-o să sărbătoresc niciodată câștigarea campionatului de FCSB. Mă bucur foarte mult pentru nea Gigi, merită. E un om deosebit. Și atunci când am avut problemele cele mai mari, a fost cel care m-a ajutat să-mi revin din punct de vedere al sănătății.

Atât timp cât voi trăi, va avea respectul și recunoștința mea pe viață”, a declarat Florentin Petre, conform fanatik.ro.

În urmă cu șapte ani, Florentin Petre avea hepatita C. Gigi Becali a fost cel care i-a oferit fostului dinamovist medicamente pentru a-și trata boala, medicamente în valoare de nu mai puțin de 40.000 de euro.

„Am fost la el. Am vrut să discutăm despre situaţia de la FC Braşov. I-am spus care e situaţia, mi-a confirmat că nu vor fi probleme. Când decizia va fi definitivă, va plăti.

Am rămas fără cuvinte când mi-a dat un pachet de medicamente pentru hepatită C în valoare de 40 000 de euro. Ştiam că are un suflet mare, că a ajutat mii de oameni, dar sincer nu mă aşteptăm să facă aşa ceva cu mine. Ce poţi să mai spui? Cred că s-a interesat de situaţia mea, ştia că sunt un om cu frică lui Dumnezeu şi cred că asta a contat pentru el. Nu e vorba de rivalitate între Dinamo şi Steaua. Cât timp am fost jucător, am dat totul pe teren pentru Dinamo. Cred că el m-a apreciat pentru asta”, dezvăluia în 2017 Florentin Petre, pentru Monitorul Expres.

