Imagini copleşitoare cu Alex Băluţă lângă sicriul lui Gigi Mulţescu: "Era un om minunat! M-a îngrijit ca pe o floare" - Antena Sport

Imagini copleşitoare cu Alex Băluţă lângă sicriul lui Gigi Mulţescu. Actualul jucător al FCSB-ului a fost antrenat de Gigi Mulţescu la Universitatea Craiova, în sezonul 2016 – 2017.

Alexandru Băluţă a ţinut să îşi ia adio de la omul despre care a spus că l-a ajutat cel mai mult în carieră. Gigi Mulţescu a murit, duminică, la vârsta de 72 de ani.

„Cel mai bun mentor. M-a ajutat cel mai mult. Era un om minunat. Țin minte niște declarații ale lui în care spunea că m-a îngrijit ca o pe floare. Datorită dânsului am reușit să prind naționala atunci. M-a ajutat foarte mult.

El mi-a schimbat poziția la Craiova și am dat un randament foarte bun pe poziția de inter. Îmi pare rău că nu am apucat să mai am o discuție cu dânsul„, a spus Alexandru Băluţă la sport.ro.

Soţia lui Gigi Mulţescu, dezvăluiri cutremurătoare despre fostul fotbalist

Soţia lui Gigi Mulţescu, dezvăluiri cutremurătoare după moartea fostului mare fotbalist. Fostul mare jucător de la Dinamo a murit la vârsta de 72 de ani, după o lungă suferinţă. Sonia şi Gigi Mulţescu au avut o căsnicie de 51 ani. Ultimii ani au fost unii extremi de grei pentru Sonia şi Gigi Mulţescu. Fostul mare fotbalist a luptat până în ultima clipă cu o boală cumplită: Alzheimer.