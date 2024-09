"Îți dai seama ce retardat?!" Ionel Ganea, derapaj înfiorător în scandalul violent în care a fost implicat - Antena Sport

Ionel Ganea a avut un derapaj înfiorător în scandalul violent în care a fost implicat zilele trecute. Ionel Ganea a fost în mijlocul unui scandal cu un vecin.

Ionel Ganea a revenit cu detalii despre scandalul legat de gardul de pe drumul de servitute de lângă vila sa. Ganea a spus că s-a exagerat în spaţiul public că şi-ar fi bătut vecinul. Mia mult, Ganea a spus că procurorul nu fost de acord cu ordinul de restricţie cerut de vecinul său.

„Zici că am omorât pe cineva… Nu te mai poți certa cu nimeni că gata… E o exagerare mare din partea lor, nu știu de ce exagerează așa, pentru că nu s-a întâmplat nimic. Nu am bătut pe nimeni, nu am lovit pe nimeni…

Acum, sincer, vi se pare că nu e exagerat ce s-a scris sau ce s-a spus? E o exagerare, nu s-a întâmplat absolut nimic, drept dovadă că procuroru le-a respins ordinul de protecție. De aia v-am zis că nu am făcut nimic. Dacă făceam, da… Îmi asumam, da, am făcut! Și gata!

Într-adevăr, verbal, așa, a fost o discuție. Dar eu nu am avut treabă cu el. El a pus acolo, dar nu avea voie să pună, că e drum de acces, e gard… Cum să te pui tu să-mi obstrucționezi mie accesul la casa mea după 22 de ani? Îți dai seama ce retardat? Ce om pe care nu-l duce capul?

El vorbește în numele la toți de pe strada aia, el se proclamă acolo marele patron, marele… Zici că e drumul lu mă-sa. Înțelegeți? Dar eu nu am treabă cu el, v-am mai spus. Vă puteți informa că nu e vorba despre niciun ordin de protecție, v-am spus tot adevărul despre ce s-a întâmplat”, a spus Ionel Ganea la fanatik.ro.