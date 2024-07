Iubitele lui Dennis Man şi Valentin Mihăilă au întors toate privirile pe "Insula Milionarilor". Apariţii de senzaţie - Antena Sport

Iubitele lui Dennis Man şi Valentin Mihăilă au întors toate privirile pe „Insula milionarilor”. Cei doi internaţionali români au parte de o vacanţă de vis după EURO 2024. (VEZI IMAGINI DE SENZAŢIE ÎN GALERIA FOTO)

Dennis Man şi Valentin Mihăilă au mers în Mykonos, supranumită şi „Insula Milionarilor”. Cei doi se relaxează alături de superbele lor iubite.

Valentin Mihăilă are o relaţie perfectă cu Ami, o blondă superbă din Craiova. Ami a fost alături de Mihăilă şi la EURO, acolo unde i-a făcut galerie din tribune. Dennis Man are o relaţie cu Alexandra Ionela Grigoriţă de mai bine de şapte ani. Femeia are fabulos, fiind o fostă Miss Arad.

Iubita lui Dennis Man este pasionată de modă şi conduce bussiness-ul pe care fotbalistul îl are în domeniul vestimentar. Alexandra promovează des articolele pe contul său de Instagram, acolo unde este urmărită de peste 17.000 de oameni.

Borna uriaşă atinsă de Dennis Man, în victoria României cu Ucraina

Dennis Man a atins o bornă uriaşă, după victoria României cu Ucraina de la EURO 2024. Internaţionalul român este primul care reuşeşte asta, după Gică Hagi, la Campionatul Mondial din 1994.

Dennis Man a avut o evoluţie de excepţie în victoria răsunătoare a României cu Ucraina, din primul meci de la EURO 2024.