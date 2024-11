Jaqueline Cristian a avut o apariţie de senzaţie, în costum de baie, pe o plajă din Dubai! A întors toate privirile - Antena Sport

Jaqueline Cristian a intrat în vacanţă şi a avut o apariţie de senzaţie în Dubai. Jucătoarea de tenis de 26 de ani se relaxează pe una dintre plajele celebre din Emiratele Arabe Unite.

Sportiva aflată pe locul 73 WTA tocmai a trăit o dezamăgire. Nu a putut ajuta echipa României să învingă Japonia în Billie Jean King Cup. Tricolorele au cedat cu 1-2 confruntarea de la Malaga.

Jaqueline Cristian a făcut show pe o plajă din Dubai

Jaqueline Cristian a pierdut surprinzător meciul cu nipona Ena Shibahara, locul 135 WTA, scor 4-6, 6-7 (2), într-o oră şi 41 de minute.

„Evident că sunt dezamăgită de prestația mea. Am simțit că nu m-am putut bucura de meci. Nu am putut lupta așa cum sunt obișnuită să o fac. Mă simțeam favorită în meciul cu ea și a fost o greșeală din partea mea, pentru că am destulă experiență ca să știu că lucrurile astea se pot întoarce imediat„, spunea românca la finalul meciului pentru Fanatik.

Jaqueline şi-a încheiat oficial sezonul. În cele 21 de turnee în care a participat a înregistrat 27 de victorii şi 30 de înfrângeri. A fost unul dintre cei mai buni ani ai carierei bucureştencei. Ea a câştigat 674.881 de dolari în 2024 şi a ajuns la premii total de 1.754.268 de dolari, potrivit wtatennis.com.