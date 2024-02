"Legenda continuă!" Cum arată fiica lui Cristian Săpunaru. Alessia îi calcă pe urme tatălui ei şi joacă fotbal la Rapid - Antena Sport

„La mulţi ani, fata mea! Să fii sănătoasă şi fericită! Să nu uiţi că mami şi tati te iubesc enorm de mult!„, a scris Cristi Săpunaru pe contul său de Instagram.

Cristian Săpunaru a răbufnit după ce s-a vorbit de salariul lui: „Sume aberante”

Cristian Săpunaru a răbufnit după ce s-a vorbit de salariul lui. El a confirmat că şi-a prelungit contractul cu Rapid pe un an de zile, dar a insistat că va avea un salariu mult mai mic decât cel vehiculat.

În spaţiul public s-a vorbit că i s-ar fi dublat salariul, care ar fi ajuns astfel la 16.000 de euro, dar Săpunaru a negat vehement la finalul meciului cu Hermannstadt. Rapid – Hermannstadt s-a încheiat 2-0.

„Ne simţim bine. Suntem fericiţi, am spus-o de la început, prefer să o luăm meci cu meci decât să vorbim de campionate. În primul rând, e o echipă care speră la play-off (n.r: Hermannstadt). E o echipă care merită să fie acolo sus. În prima repriză am controlat jocul, dar nu am reuşit să înscriem. În a doua repriză am marcat şi s-a terminat jocul.

Diferenţa o facem toţi. Zi de zi muncim, indiferent cine e în teren sau vine de pe bancă, trebuie să arate bine.

Eu sunt bine. Nu am găsit elixirul tinereţii, o să-l caut. Am avut o discuţie cu cei din conducere, am prelungit pe un an, dar nu sunt sumele vehiculate. Sunt aberante, nu ştiu de unde au sursele astea.

Am spus că nu mă interesează să vorbesc despre titlu la ora asta. Presiunea e normală în fotbal, dar prefer să o luăm de la meci la meci decât să spunem câte puncte trebuie să facem în următoarele etape.