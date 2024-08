"Prinţişorul Craiovei", petrecere de fiţe pe Coasta de Azur. A sărbătorit cu zeci de sticle de şampanie şi artificii - Antena Sport

A ajuns în comă la Spitalul Floreasca şi a fost salvat in extremis de medici. „Prinţişorul Craiovei” este în continuare internat pe secţia de ATI, acolo unde este vizitat de familie.

Omul de afaceri Nuredin Beinur a fost cel care l-a găsit pe Mititelu Jr inconştient şi a chemat ambulanţa. În cazul în care ar fi mai întârziat câteva minute, fiul finanţatorului de la FCU Craiova şi-ar fi pierdut viaţa.

„Prinţişorul Craiovei” anunţă că marele lui noroc a fost acela că nu şi-a încuiat uşa de la apartamentul din nordul Capitalei.

„Am uitat să încui ușa de la apartament… M-a găsit un prieten în toiul nopții (n.r. – face o pauză lungă, să-și mai adune forțele). Este vorba despre Beinur. Nu știu, probabil că a avut un presentiment…

Norocul a fost că am uitat, pur și simplu, ușa deschisă. Pentru că, altfel, șansele să nu fiu salvat la timp erau foarte mari. Beinur m-a găsit inconștient și a chemat de urgență Salvarea… Așa a vrut să fie destinul!”, a declarat Adiță Mititelu pentru fanatik.ro.

Adrian Mititelu Jr spunea că s-a confruntat cu „sărăcia”

Adrian Mititelu Jr declara în trecut că el şi familia lui au fost nevoiţi să trăiască în „sărăcie”, cu 3.000 de euro pe lună. Băiatul lui Adrian Mititelu susţinea că tatăl lui nu a luat decizii proaste în afaceri, ci că totul s-a petrecut după ce familiei lor le-au fost contestate în instanţă mai multe terenuri.

”Am avut vreo patru ani de sărăcie. Și din cauza FRF când ne-a dezafiliat în 2011, și din cauza patronului celeilalte echipe din Craiova, am avut patru ani în care toată familia mea am trăit cu 3.000 de euro pe lună. Toți.