Reacţia lui Gigi Becali, după ce şi-a făcut din nou praf bolidul de 500.000 de euro: "A intrat în mine". Ce a zis despre accident - Antena Sport

Becali a fost surprins vorbit la telefon câteva zeci de minute, înainte să le transmită celor două femei că pot pleca de la faţa locului. Asta în contextul în care, la o mică distanţă, avusese loc un accident mai grav, iar în spatele celor două maşini ajunsese o autospecială pentru a interveni.

Gigi Becali, cu bolidul într-un şanţ în 2023

Gigi Becali a ajuns cu maşina în şanţ în luna noiembrie a anului trecut. Patronul FCSB-ului acuza că un şofer care se deplasa din direcţie opusă s-a angajat într-o depăşire pe linia continuă, aşa că a fost nevoit să tragă de volan. Astfel, a ajuns cu bolidul Rolls-Royce de 500.000 de euro în şanţ.

„Nu că sunt bine, sunt foarte bine! Da, eu eram la volan. Am intrat într-o depășire, iar cel pe care l-am depășit s-a băgat și el în depășire, fără să se asigure. Ca să-l evit, am tras de volan și am intrat în șanț.

Când intri într-o depășire și cel pe care-l depășești intră și el în depășire, se numește unghiul mort. Ca să-l evit, am intrat în șanț.

Mașina? Doar roțile (n.r – sunt avariate). Le-am spus polițiștilor să ia imaginile de pe camerele video. El nici nu a oprit. Nemernic! Să-l vadă pe camere și să-l cheme. Nici nu mă interesează. Eu l-am evitat, am făcut un bine și cu asta basta”, declara Gigi Becali pentru gsp.ro.