Reacţia neaşteptată a lui Gigi Becali, după ce David Popovici şi-a cumpărat maşină de 120.000 de euro: "N-ai voie nici măcar să respiri în faţa lui" - Antena Sport

Gigi Becali a avut o reacţie neaşteptată, după ce David Popovici şi-a cumpărat o maşină de 120.000 de euro. Deşi au fost multe voci critice la adresa lui Popovici, patronul de la FCSB a sărit în apărarea campionului olimpic.

Gigi Becali e de părere că nimeni nu poate să îşi reproşeze ceva lui David Popovici, având în vedere că este un sportiv de talie mondială. Becali e de părere că Popovici merită să aibă o astfel de maşină.

Gigi Becali a sărit în apărarea lui David Popovici

„David Popovici de la cine a „furat” banii? I-a furat de la mine? Trebuie să bagi capul în pământ şi să nu sufli în faţa lui. E campion mondial, mă! N-ai voie nici măcar să respiri în faţa lui. Banii lui! Cu ce ai vrea să se plimbe? Trebuie să aibă cea mai scumpă maşină!

Dacă nici ăsta n-are voie să cumpere maşină, cine are? E nebună lumea! Îl înveţi tu pe campionul mondial? David Popovici când vorbeşte zici că are 60 de ani, aşa înţelepciune are„, a spus Gigi Becali la prosport.ro.

Campionul olimpic de la Paris şi-a cumpărat un bolid de 120.000 de euro şi a fost criticat dur. Inclusiv jurnalistul Cristian Tudor Popescu s-a declarat dezamăgit de alegerea făcută de sportivul de 20 de ani.