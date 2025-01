Românul celebru care a uitat unde și-a îngropat toți banii câștigați. Și-a acuzat frații, după ore întregi în care a săpat - Antena Sport

Bănel Nicoliţă a dezvăluit cum a îngropat primii bani câştigaţi din fotbal, pe vremea când era junior la Unirea Făurei. Fostul internaţional trebuia să ajungă la piaţă şi, de frică să nu risipească primul salariu, a îngropat banii în spatele casei.

După câteva zile, când a venit momentul să meargă la piaţă, Bănel nu mai ştia unde a săpat groapa şi a căutat banii timp de trei ore, temându-se că i-au fost furaţi.

Bănel Nicoliţă: „Am făcut o groapă în spatele casei şi am îngropat banii”

„La Făurei, piața era sâmbăta și joia. Noi am avut meci sâmbătă după-amiază, deci n-am mai găsit piața deschisă. Așa că trebuia să păstrez banii până joia sau sâmbăta viitoare. I-am pus într-o pungă, am săpat o groapă în spatele casei și i-am ascuns acolo, ca să nu-i cheltui.

Miercuri m-am dus să caut banii, dar nu mai știam pe unde i-am pus. Am luat fiecare frate în parte la întrebări. Ei ziceau că habar n-au, că nu m-au urmărit. Joi m-am trezit la șase dimineața și am căutat vreo 3 ore banii până i-am găsit.

Așa de fericit am fost, că am uitat că am plecat de acasă în șort și în maiou, cu toate că era foarte frig afară. Am plecat în picioarele goale (n.r. – spre magazin). Mi-am luat niște adidași roșii, chinezești. Și de restul am luat de mâncare.