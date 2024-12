"Ce aveai pe masa de Crăciun?" Bănel Nicoliță, dezvăluiri emoționante despre lipsurile din copilărie: "Asta am făcut la 18 ani" - Antena Sport

Denisa, iubita lui Bănel Nicoliţă, a avut o apariţie spectaculoasă

Iubita lui Bănel Nicoliţă tocmai a avut o apariţie spectaculoasă. Ea a fost prezentă la petrecerea la care copiii de la şcoala fostului mijlocaş al FCSB-ului au primit cadouri de la Moş Crăciun.

Bănel şi-a găsit fericirea în braţele unei tinere de o frumuseţe ieşită din comun (VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS).

Denisa l-a ajutat pe Bănel să îşi urmeze visul şi să pună bazele unei şcoli de fotbal. El caută să descopere jucători care să îi calce pe urme şi să îmbrace tricoul României.

„Am o relație frumoasă, dar nu vreau să vorbesc acum despre asta. Iubita mea este alături de mine de când am început această școală. E aici cu mine. Am reușit să facem lucruri frumoase împreună. Suntem o echipă bună și atunci nu ai cum să nu reușești. Ea mi-a fost alături și la bine și la greu. La început cred că a fost la mai rău… Dar astea înseamnă un om care îți este alături cu adevărat.

Mă ajută la școala mea de fotbal. Chiar pot să spun că am făcut școala asta alături de ea și îi mulțumesc că este zi de zi la antrenamente cu mine. Asta înseamnă până la urmă să iubești pe cineva și să construiești împreună", spunea Bănel Nicoliță într-un interviu pentru viva.ro.