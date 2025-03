"Să se distreze, să facă copii". Ilie Năstase, mesaj spumos despre Simona Halep. Marea campioană tocmai a spus adio tenisului - Antena Sport

Primul lider mondial ATP, Ilie Năstase a avut un mesaj spumos pentru Simona Halep. Marea noastră campioană tocmai s-a retras din tenis şi, momentan, nu a spus cu se se va ocupa în viitor. Năstase i-a transmis că are mai multe alternative.

Prezent la Gala Sportului Românesc Ilie Năstase a vorbit şi despre Simona Halep, dubla câştigătoare de turnee de Mare Şlem.

Ilie Năstase, sfaturi pentru Simona Halep

Ilie Năstase îi transmite Simonei Halep să se distreze, dar spune că are alternativa de a deveni mamă. Nu o vede însă pe Halep să conducă o academie de tenis. „Să se distreze. Tot ce nu a făcut când nu a jucat tenis să facă acum. Nu ştiu dacă vrea să facă academie sau poate să facă copii”, a spus Ilie Năstase la Gala Sportului Românesc.

Simona Halep a trecut prin clipe cumplite după ce a fost suspendată pentru dopaj. A stat aproape doi ani pe tuşă, până i-a fost redusă suspendarea la TAS de la 4 ani la 9 luni.

Premiu pentru întreaga carieră pentru Simona Halep

Simona Halep a fost premiată, marţi seară, la Gala Sportului Românesc, cu premiul pentru întreaga carieră. Ea a spus că este foarte emoţionată, dar este mândră că face parte din familia sportului românesc. ”Vreau să vă mulţumesc, înseamnă foarte mult, arată aprecierea pentru întreaga mea carieră. Sunt mândră că fac parte din familia sportului românesc. Sunteţi şi aţi fost o inspiraţie. Am sperat că va fi mai uşor după ce mă retrag, dar tot am emoţii când urc pe scenă şi sunt premiată. Domnul Năstase m-a făcut atentă să mulţumesc părinţilor mei, o fac de fiecare dată, dar acum am uitat, Mulţumesc tuturor”, a declarat Halep.