Tavi Popescu, pus la zid din cauza relaţiei: "Cu o fată care îți mănâncă vigoarea nu mai ai nicio șansă" - Antena Sport

Tavi se putea vindeca la Marijana, leziunea e mică. Noi ne-am dus forţaţi de împrejurări, că erau meciuri importante cu jucători valoroşi. Sunt soluţii, iar el chiar trebuie să pună puţin pe el.

Lotul arată bine. Normal, la o leziune 2A cum are el deja trebuie să se antreneze cu echipa în două săptămâni, dar a făcut-o de acum o săptămână”, a spus Mihai Stoica, potrivit orangesport.ro.

Dumitru Dragomir i-a transmis un avertisment uluitor lui Tavi Popescu: „Să nu ajungă ca Irinel Columbeanu”

Dumitru Dragomir i-a transmis un avertisment uluitor lui Tavi Popescu. „Oracolul din Bălceşti” a comparat situaţia „perlei” lui Gigi Becali cu cea a fostului milionar de la Izvorani.

”Am auzit niște lucruri despre Tavi Popescu ăsta de la Steaua (n.r.: FCSB). Să aibă grijă Steaua (n.r: FCSB) de el să nu pățească ce pățește și Irinel Columbeanu. Eu mă iau după ce a scris presa, dacă presa minte mint și eu”, a spus Mitică Dragomir la fanatik.ro.

”Doar ce am citit, că e periculos. Am auzit că are o de asta nefericită și un anturaj nefericit. Nu pot să spun mai mult. El crede că e Făt Frumos, ca Irinel. Nu e o problemă dacă se iubesc, poa’ să fie mai mare decât el cu 6, 20 de ani. Să aibă grijă că la 20 de ani poți să aluneci așa de rău, am văzut super talente care s-au distrus”, a mai spus „Oracolul din Bălceşti” pentru sursa citată.