Transformarea uimitoare a lui Toto Dumitrescu! Cum arată acum fiul lui Ilie Dumitrescu, ce are altă carieră faţă de tatăl lui - Antena Sport

Toto a mărturisit că nu crede că naţionala va mai reuşi o astfel de performanţă ca în 1994, atunci când oamenii au ieşit pe stradă să sărbătorească victoriile României. ”Nu sunt urmăritor de fotbal, dar asta pot să spun. Am altă pasiune, timpul e limitat. Decât să văd un meci de fotbal, al cărui rezultat pot să-l aflu, sau dacă mă interesează pot vedea highlight-urile, mă pasionează filmul”, a subliniat Toto Dumitrescu, pentru sursa citată.

”Nu m-a încurajat niciodată să joc fotbal!” Toto Dumitrescu, cu cărțile pe față despre relația cu Ilie Dumitrescu!

Toto Dumitrescu povestea în trecut că Ilie Dumitrescu nu l-a încurajat niciodată să meargă la fotbal. ”Mister” îi spunea mereu să învețe. Dumitrescu jr. a fost coleg de școală cu băiatul lui Gică Hagi, Ianis. Cei doi jucau fotbal în curtea școlii: ”Ianis era cel mai bun, eu eram praf!”

Reclamă

”De obicei, părinții dau copiii la sport! Eu am avut un exemplu în casă, dar nu m-a încurajat niciodată să joc fotbal. Mi-a zis să învăț, să îmi văd de școală. El susține că fotbalul și performanța necesită sacrificii. Nu prea am fost pe stadion. Am făcut înot și baschet. Sică s-a dus el către fotbal. Eu nu am simțit o conexiune specială.

Și acum simt presiunea numelui de Dumitrescu. La înot eram bun. La școală, mă băgau și pe mine la fotbal. Eu am fost în școală cu Ianis Hagi, era cel mai bun din curtea școlii, la propriu. Era Ianis și restul lumii. La mine era cap de linie. Eu îi spuneam tatălui că joc și eu bine, dar eu eram praf. Nu m-a încurajat niciodată să fac fotbal”, a dezvăluit Toto Dumitrescu la AS.ro LIVE.

Ilie Dumitrescu are 4 copii: Iliuţă, Mayra Daria, Sică şi Dani.

Reclamă 4 / 0/3

Ilie Dumitrescu, genial când l-a văzut pe Toto Dumitrescu la fotbal Chiar dacă nu l-a încurajat niciodată să meargă la fotbal, Ilie Dumitrescu l-a dus o dată pe fiul său cel mic la Sportul Studențesc. În momentul în care l-a văzut pe teren, fostul internațional a avut o replică genială. ”Mai bine te faci copil de mingi”, i-a transmis ”Mister”. ”M-a dat o dată la Sportul Studențesc, dar a văzut că nu sunt ce trebuie și mi-a zis: ”Băi, băiete, poți să te faci copil de mingi! :)” Nu mi-a povestit foarte multe din cariera lui. Știu că a lipsit la finala Ligii Campionilor, dar am aflat eu după, nu că mi-a povestit el. Nu povestește, nu se laudă cu cariera lui. Este un om modest, un om muncitor. Eu sunt convins că el are un regret mare, și-l poartă cu el și acum. Dar nu am discutat niciodată cu el despre asta”, a mai spus Toto Dumitrescu la AS.ro LIVE.

Cine va câştiga titlul în Premier League, în acest sezon? Arsenal Manchester City Vezi rezultatele Loading ... Loading ...