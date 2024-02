Gala de MMA Hexagone 14 a fost în AntenaPLAY. Un român luptă în Franța - Antena Sport

Reclamă

1. 70kg Eddy Hourtal 7-3 FRA vs Ismail Tolsoultanov 4-2 FRA

2. 70kg Djibril Taslamat 1-0 FRA vs Quentin Renard 2-4 FRA

3. 77kg Alix Jean Guillaume 5-7 FRA vs Allan Taibi Jouve 4-5 FRA

4. 66kg Gregory Wamytan 2-1 COM vs Alikhan Khatiev 1-2 FRA

5. 68 Nicolae Bivol 2-0 RO vs Guillaume Delattre 1-0 FRA

6. 60kg Pavla Kladivova 3-0 CZE vs Elsa Hemat 0-0 FRA

7. 61kg Anas Azizoun 4-0 FRA vs Borja Garcia 1-0 SPA

8. 120kg Tamerlan Albiekov 3-0 FRA vs Chemss-Eddine Djeffal 3-0 FRA

9. 61kg Benjamin Molnar 10-8 HUN vs Helder Fernandes 8-7 CUR

10. MECI DE TITLU 84kg Matthieu Duclos 5-2 FRA vs Alexis Fontes 5-2 FRA