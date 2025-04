Anchetă după incendiile de vegetaţie din Marele Premiu al Japoniei. Anunţul oficialilor din Formula 1 - Antena Sport

„Am auzit pe cineva spunând că mi-aş fi pierdut încrederea în echipă, ceea ce e o prostie uriaşă. Am încredere totală în echipă. Cred că a fost un entuziasm ridicat la începutul anului. Nu ştiu dacă cineva s-ar fi aşteptat ca noi să câştigăm încă din prima cursă sau să cucerim titlul mondial încă din primul sezon. Eu nu mă aştept la asta.

Am venit într-o echipă nouă, cu o nouă cultură. Ne va lua timp. În ultimele două luni eu am stat şi am observat cum lucrează echipa în comparaţie cu celelalte două echipe la care am mai fost. În ultima săptămână mi-am luat notiţe şi am observat unde putem să aducem îmbunătăţiri. Acest lucru va continua pe toată durata sezonului, pe parcurs ce ne vom cunoaşte din ce în ce mai bine”, a spus Lewis Hamilton, la Suzuka, citat de planetF1.com.