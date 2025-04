Borna stabilită de Lando Norris, după MP al Bahrainului. Ce nu se mai întâmplase de 18 ani - Antena Sport

„A fost o cursă dură, am făcut mult prea multe greşeli în momentul depăşirilor, am fost în afara poziţiilor. A fost o cursă dezordonată din partea mea şi sunt dezamăgit că nu am reuşit dubla pentru McLaren, pentru că ar fi fost minunat. A fost dificil, dar au fost şi lucruri pozitive.

Am pilotat bine per total, deci n-am de ce să mă plâng. Au fost câteva depăşiri bine, dar toţi şi-au împins limitele, aşa cum ar trebui să facă”, a spus Lando Norris, după Marele Premiu al Bahrainului, conform autosport.com.

