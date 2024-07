Cum va arăta grila Formulei 1 în 2025 - Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Englezii îi spun „silly season”, căci e partea cea mai superficială a acestui sport, constând în toate zvonurile și informațiile de culise despre transferurile din F1. Să vedem ce știm până acum.

În prezent, grila este în curs de completare. Toată lumea așteaptă două decizii. Prima, dacă Sergio Perez va fi înlocuit și cu cine, cea de-a doua, cea care are consecințele cele mai largi, la ce echipă va merge la anul Carlos Sainz.

Cum va arăta grila Formulei 1 în 2025: Două variante pentru Perez: Ricciardo și Lawson

Să începem cu prima necunoscută: Sergio Perez. Prestația lui în ultimele șase curse, în care a strâns doar 15 puncte, a fost catastrofală. Se pare că mexicanul a primit un ultimatum, pentru că, fără un al doilea pilot Red Bull care să aducă puncte, echipa ar putea pierde titlul la constructori. Dacă nu va livra performanțe demne de mașina pe care o are la dispoziție, cel târziu după cursa de la Spa, Perez va fi înlocuit și, probabil, va fi trimis la echipa secundă, RB.

Sunt doi înlocuitori posibili ai săi la Red Bull: Daniel Ricciardo (RB, 35 ani) și Liam Lawson (pilotul de rezervă Red Bull și RB, 22 ani).

De ce nu Tsunoda?

În primul rând, de ce nu se vorbește despre Yuki Tsunoda (RB, 24 ani)? Japonezul a strâns mai multe puncte în 2024 decât „Ricci” (20-11) și este deja la cel de-al patrulea său an în F1. Se pare că nici Helmut Marko, consultantul austriac al team-ului, nici Christian Horner, șeful echipei, nu au suficientă încredere în nipon. În fața întrebării cu care am deschis paragraful, Christian Horner a răspuns prea puțin încurajator: „Este un pilot Red Bull Racing și are un contract Red Bull Racing. Nu se știe niciodată. Poate va avea ocazia într-o zi să testeze monopostul”.