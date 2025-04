"E frustrant". Charles Leclerc a identificat marea problemă de la Ferrari. Reacţie înaintea Marelui Premiu al Japoniei - Antena Sport

Charles Leclerc a identificat marea problemă de la Ferrari, după primele două curse ale sezonului. Înainte de Marele Premiu al Japoniei, monegascul s-a declarat nemulţumit de ritmul monopostului, însă a precizat că Scuderia nu a intrat încă în panică.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Leclerc și noul său coechipier, septuplul campion mondial britanic Lewis Hamilton, s-au clasat pe locurile 8, respectiv 10 în primul Mare Premiu din 2025, luna trecută, în Australia, iar apoi au terminat pe 5, respectiv 6 în Grand Prix-ul Chinei în urmă cu două săptămâni, înainte ca ambele mașini să fie descalificate pentru încălcări ale regulamentului tehnic.

Charles Leclerc a identificat marea problemă de la Ferrari

„Primele două curse au fost dificile”, le-a declarat Leclerc reporterilor joi, înaintea Marelui Premiu al Japoniei, a treia etapă a sezonului, programată în acest weekend pe circuitul de la Suzuka.

„Ritmul nu a fost exact cel pe care îl așteptam, iar faptul că am pierdut și mai multe puncte decât am făcut-o deja cu descalificările a afectat foarte mult echipa, dar sunt încrezător că am învățat din asta”, a adăugat el.

Leclerc a subliniat că există încă o problemă majoră cu performanța monoposturilor Ferrari, iar victoria obținută de Hamilton în cursa de sprint din China s-a datorat în mare măsură talentului multiplului campion britanic.