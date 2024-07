"E o ruşine!" Lando Norris continuă tirada la adresa lui Max Verstappen, după MP al Austriei: "M-am luptat corect şi cu respect" - Antena Sport

Lando Norris continuă tirada la adresa lui Max Verstappen, după MP al Austriei: "M-am luptat corect şi cu respect" Lando Norris, la Marele Premiu al Austriei / Profimedia Lando Norris continuă tirada la adresa lui Max Verstappen, după MP al Austriei. Pilotul britanic a fost nevoit să abandoneze după contactul pe care l-a avut cu campionul mondial în turul 64 al cursei de la Spielberg, LIVE în AntenaPLAY. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Lupta pentru primul loc s-a terminat cum nu se putea mai rău pentru Norris, în timp ce Verstappen, avariat şi el, a reuşit să ajungă la boxe şi să încheie cursa pe locul 5. „E o ruşine!” Lando Norris continuă tirada la adresa lui Max Verstappen, după MP al Austriei: „M-am luptat corect şi cu respect” Lando Norris pare că va trece cu greu peste acest moment şi consideră că ce s-a întâmplat pe Red Bull Ring a fost o ruşine. Britanicul este dezamăgit de faptul că a încercat să lupte corect şi cu respect faţă de rivalul său şi s-a ales cu un abandon: „Ei au stricat totul la acea oprire la boxe, ceea ce se întâmplă rar în cazul lor. Dar clar a fost presiune pe ei și au comis-o. Simt că eu am pilotat bine, am rămas în joc pe tot parcursul cursei. Este ușor să faci greșeli și dificil de condus din cauza vântului și a lucrurilor de genul. M-am simțit prăbușit. S-au produs daune serioase mașinii. Mașina e distrusă acum… Da, e o rușine. Nu știu. Reclamă

Vrei doar să continui. Dacă nu ajungeam așa avariat la boxe poate aș fi putut să continui și aș fi intrat în puncte, dar mașina a fost prea avariată. Nu știu ce ar trebui să spun. Am făcut tot ce am putut. M-am luptat corect și cu respect, dar asta e ceea ce am primit în schimb”, a declarat Lando Norris, citat de formula1.com.

