George Russell, implicat într-un accident horror! Apelul disperat al britanicului, care se temea pentru viaţa lui! - Antena Sport

Reclamă

Din fericire, totul s-a încheiat cu bine. Comisarii cursei nu au arătat steagul roşu, a fost arătat cel galben. Russell a fost evitat cu succes de către toţi piloţii care au trecut prin zonă.

Ulterior, el a urcat într-o maşină a echipei sale, care a sosit de urgenţă la locul accidentului.

Reclamă

George Russell shouting for a red flag after his crash left him in the middle of the track.

There was no red flag called.

Really bad look for race control in terms of driver safety. pic.twitter.com/7pMP545C2T

— Daniel Valente 🏎️ (@F1GuyDan) March 24, 2024

Fernando Alonso, „retrogradat” pe locul 8 în Marele Premiu al Australiei! A primit o penalizare imensă

Fernando Alonso a fost „retrogradat” pe locul 8 în Marele Premiu al Australiei, care a fost live pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY. Pilotul de la Aston Martin a încheiat cursa inițial pe locul șase, însă după incidentul din ultimul tur, a primit o penalizare de 20 de secunde.

Cursa din Australia a fost câștigată de Carlos Sainz, acesta fiind urmat de Charles Leclerc și Lando Norris. Cursa a fost una nebună, Lewis Hamilton și Max Verstappen fiind doi dintre piloții care au abandonat.

Reclamă 4 / 0/3

Comisarii de cursă au analizat faza din ultimul tur și au ajuns la concluzia că Fernando Alonso trebuie penalizat, în urma incidentului care a dus la abandonul lui George Russell. Pilotul de la Mercedes s-a lovit puternic de un parapete și și-a făcut monopostul praf, în încercarea de a-l depăși pe Fernando Alonso. Russell a declarat că Alonso ar fi frânat mult prea târziu, în virajul șase, și a fost încurcat de acest lucru. „E clar că Alonso a frânat cu 100 de metri înainte de viraj” „E clar că Alonso a frânat cu 100 de metri înainte de viraj, apoi a accelerat din nou și a luat virajul normal. Am văzut datele tehnice. Nu vreau să-l acuz până nu vom vedea de ce se va întâmpla. Am stat mult timp în spatele lui, dar în ultimul viraj, când s-a apropiat, a încetinit brusc. Apoi a accelerat. Nu mă așteptam la asta, am fost luat prin surprindere”, a declarat George Russell, după cursă. După ce Fernando Alonso a fost retrogradat pe opt, Lance Stroll a urcat pe locul șase, iar Yuki Tsunoda pe locul șapte. Carlos Sainz, reacție savuroasă după victoria din Marele Premiu al Australiei: „Le recomand tuturor să-și scoată apendicele!” Carlos Sainz a avut o reacție savuroasă, după victoria superbă din Marele Premiu de Formula 1 al Australiei. Pilotul de la Ferrari a făcut o cursă fabuloasă, la două săptămâni după ce s-a operat, iar la final a glumit și le-a recomandat colegilor lui să-și scoată toți apendicele. Cursa din Marele Premiu de Formula 1 al Australiei a fost live pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY. Reclamă

Carlos Sainz a fost extrem de fericit, după succesul din Australia. Pilotul de la Ferrari a subliniat că a fost aproape de Max Verstappen, chiar și înainte ca acesta să se confrunte cu probleme la monopostul său, probleme care l-au forțat să abandoneze.

Sainz a fost în culmea fericirii și a glumit pe seama operației pe care a suferit-o, în urmă cu două săptămâni, operație care nu i-a permis să concureze în Marele Premiu al Arabiei Saudite.

„Am simțit că pot să țin pasul cu Max Verstappen în primele tururi, dar și-a pierdut mașina, păcat pentru el”

„A fost o cursă foarte bună, m-am simțit foarte bine. Fizic nu a fost foarte bine, dar am putut să îmi manageriez pneurile. Mă bucur pentru echipă, pentru Charles, viața e uneori nebună. Am fost pe podium în Bahrain, după operația, după aici victorie, a fost un roller-coaster. Le recomand tuturor piloților să-și scoată apendicele.

Am simțit că pot să țin pasul cu Max Verstappen în primele tururi, dar și-a pierdut mașina, păcat pentru el. Dar sunt fericit că am câștigat, că m-am întors aici.

Din turul al doilea, știam că o pot face. Am avut grijă de pneuri, m-am gândit la steaguri roșii, dar a fost o cursă curată”, a declarat Carlos Sainz.

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

Ce pronostic dai pentru amicalul România - Columbia? Victorie pentru România Egal Victorie pentru Columbia Vezi rezultatele Loading ... Loading ...