Lando versus Max. O comparație făcută de Adrian Georgescu - Antena Sport

Lando versus Max Lando Norris şi Max Verstappen - Profimedia Images Ce s-a întâmplat în Marele Premiu al Austriei, deși s-a lăsat cu scântei, pe noi, ca pasionați urmăritori ai curselor, nu poate decât să ne bucure. Avem o luptă între două mașini destul de diferite între ele, dar de valori apropiate pe pistă, și între doi piloți tineri. Mai mult decât atât, aceștia sunt – sau erau – buni prieteni unul cu celălalt. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Avem drama. Și mai mult de jumătate de sezon înainte. Max a ajuns la limită cu motoarele. Lando nu Și pentru că vorbim de restul sezonului, să nu uităm un aspect destul de important, care ar putea schimba multe date. În Spania, Max Verstappen a instalat pe mașină cel de-al patrulea motor care îi este permis în timpul unui sezon fără a fi penalizat. Nu văd cum ar putea pilotul olandez să nu aibă nevoie de alte propulsoare de-a lungul celor 13 Mari Premii rămase de disputat. Folosirea unui alt motor în afara acestora patru implică o declasare pe grila de start cu zece poziții, iar pentru alte elemente o declasare de 5 poziții. Max este la limită și cu turbinele, cu unitățile care generează curent prin recuperarea căldurii și a energiei cinetice, cu dispozitivul de control al electronicii și cu cel de înmagazinare al energiei. Prin comparație, Lando Norris a folosit doar două propulsoare și a ajuns la limită doar cu ultimele două dispozitive. O comparație umană După părerea mea, Lando trebuie să-și calculeze mai bine pașii și să atace doar la momentul oportun. Timpul pare să lucreze pentru el, deși scorul în acest moment este 237 – 156 pentru Verstappen. În același timp, mașina lui Norris este din ce în ce mai bună și mai fiabilă, iar cea a lui Max pierde teren. Vom vedea însă cum stau mașinile după upgrade-urile de la Silverstone, cel introdus de Red Bull fiind anunțat drept unul important. Să luăm acroșajul din turul 64 din Marele Premiu al Austriei.

Strategic vorbind, chiar și cu penalizarea de cinci secunde pe care o avea în acel moment, deja anunțată, Lando putea să mai aștepte decât să se lanseze într-o depășire destul de prost calculată (cea din turul precedent, pe interior, fusese mai bine pregătită, dar îl presase pe Max să iasă de pe traseu și-i cedase la loc poziția). Oricum, chiar dacă Lando l-ar fi depășit în turul 64 pe Max, e greu de crezut că ar fi putut fi mai rapid decât rivalul lui cu mai bine de 7 zecimi de secundă pe tur, astfel încât să i se scadă 5 secunde și să termine pe primul loc.

Dacă însă și-ar fi ținut sub presiune rivalul, poate ar fi avut mai multe de câștigat. Să nu uităm că Max, pus sub presiune după cea de-a doua vizită la standuri, făcuse deja o greșeală.

Apoi, chiar și în situația în care și-ar fi păstrat pozițiile, Lando ar fi pierdut doar șapte puncte în fața lui Max. Minus punctul pe care îl avea atunci, pentru cel mai rapid tur, șase. Deși acesta, așa cum scriam, nu a mai fost valabil până la urmă, trebuia să fie luat în acel moment în calcul.

Așa, Lando a pierdut zece puncte. Reacții rapide la boxe sub presiune Echipele de la boxe nu și-au pierdut luciditatea. Nici cei de la McLaren, nici cei de la Red Bull. De pildă, penalizarea lui Lando Norris de 5 secunde nu se va regăsi pe grila de la Silverstone. Când Lando a intrat la boxe după incidentul cu Verstappen, mecanicii au așteptat 5 secunde până să atingă mașina, tocmai din acest motiv. Oricum, pentru că tocmai se împlinise 90% din cursă, Norris a fost clasat, iar acele 5 secunde i s-ar fi adunat la timpul realizat, deci nu ar fi fost declasat. Dar s-au gândit la asta. Nici cei de la Red Bull nu și-au pierdut luciditatea. După ce Max a intrat la boxe, în urma incidentului cu Lando, olandezul a ieșit pe circuit și a făcut un cel mai rapid tur în cel cu numărul 68, răpindu-i punctul cu care e răsplătită această performanță chiar lui Lando. Ulterior, Alonso a bătut acest timp în penultimul tur, adjudecându-și respectivul punct. Dar și cei de la Red Bull s-au gândit la acest punct. Unde a greșit Lando Norris Lando se dovedește mai fragil psihic, fiind, evident, mai puțin experimentat decât Verstappen. Chiar și după acroșaj, pana lui Max s-a produs instantaneu, în timp ce pneul lui Lando din dreapta-spate a mai rezistat câteva secunde. Totuși, Verstappen nu s-a gândit niciun pic la retragere, ci a continuat, menajând pneul avariat, a intrat la boxe, a realizat un tur foarte rapid și a terminat cursa pe locul 5. Cei doi mai erau expuși unui pericol. În Canada, Perez a fost penalizat cu declasarea cu trei poziții pe grila de start următoare pentru că, după un accident, a dus mașina spre boxe într-o stare neconformă, lăsând fragmente pe asfalt. Și aici sângele rece și experiența lui Max s-au văzut. El a ales să ruleze mai încet și mai precaut spre boxe, protejând roata avariată, însă Norris nu a făcut același lucru. După ce Will Joseph, inginerul lui de curse, i-a transmis prin radio „E doar o pană, intră la boxe în acest tur”, când a intrat, Lando a cerut imediat retragerea, deși mecanicii au vrut să încerce remedierea și Joseph insista să continue. Ulterior, Norris a recunoscut că a greșit mergând prea rapid spre boxe cu o pană de cauciuc.

Iată, pentru comparație, comunicările celor doi cu boxele de după acroșaj, în original, cuprinzând și denumiri codificate ale avariilor (Gianpiero Mabiasse e inginerul de curse al lui Verstappen):

Norris – McLaren

Norris: Yeah the car’s fucked.

Joseph: It’s just a puncture. Box this lap, box this lap.

Engineer: Red A10, red A10.

Engineer: Diff red A10.

Joseph: Red A10, please, red A10.

Norris: I’m in red A10, mate, are you blind?

(Norris intră la boxe).

Norris: It’s too much damage, okay, it’s better to just retire now.

(Cei de la McLaren încearcă să repare mașina).

Norris: Let’s not waste mileage because if we can’t get points there’s no point doing it.

Joseph:We’ll keep going, mate.

Joseph: Okay. Turn it off, please, turn it off.

Verstappen – Red Bull

Verstappen: Nice. Oh my god.

Lambiase: Box Max. Box. Got rear-left puncture. Box.

Lambiase: Tyre 13. Tyre one-three.

Lambiase: Look out for the white line pit lane entry.

Lambiase: And just a reminder strat 12 in pit lane.