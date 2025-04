Liam Lawson nu-şi explică de ce a fost înlocuit la Red Bull: "E greu de înţeles" - Antena Sport

Liam Lawson, care a fost dat afară de la echipa Red Bull F1 după doar două curse, a declarat că vestea a fost „greu de înţeles”, înaintea Marelui Premiu al Japoniei, unde va pilota un monopost Racing Bulls.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marele Premiu al Japoniei se va desfăşura în acest week-end, în direct pe Antena 3 CNN şi live integral în AntenaPLAY.

Liam Lawson nu-şi explică de ce a fost înlocuit la Red Bull

„Speram să merg pe un circuit unde am mai pilotat şi să am un weekend bun… Decizia a fost luată, mi-a fost anunţată şi, chiar dacă a fost greu de înţeles, am avut o zi sau două să o diger şi apoi am început să mă pregătesc pentru următoarea cursă şi mă concentrez pe noua mea misiune”, a explicat debutantul de 23 de ani la conferinţa de presă.

„Încă mai am şansa de a fi în Formula 1 şi de a concura, acesta este cel mai important lucru pentru mine”, a adăugat el.

Lawson, care a disputat deja 11 Mari Premii cu Racing Bulls în ultimele două sezoane, este înlocuit la Red Bull de japonezul Yuki Tsunoda.