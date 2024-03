Marele Premiu al Arabiei Saudite, live pe Antena 3 CNN şi LIVE STREAM în AntenaPLAY (19:00). Pole position pentru Max Vertappen - Antena Sport

Pilotul de rezervă Bearman, care pilotează pentru Prema Racing în Formula 2, a trecut prin Ferrari Driver Academy. Britanicul în vârstă de 18 ani a terminat pe locul şase în campionatul piloţilor de Formula 2 în sezonul trecut. El va porni de pe locul 11 al grilei de start de la Jeddah.

Gianluigi Buffon l-a premiat pe Max Verstappen

Gianluigi Buffon l-a premiat pe Max Verstappen, după ce a obținut pole position-ul, la finalul calificărilor, la Marele Premiu de Formula 1™ al Arabiei Saudite

La această ceremonie a fost prezent Gianluigi Buffon, fostul portar care a câștigat Cupa Mondială din 2006 alături de echipa națională a Italiei. Buffon și Verstappen au semnat respectivul trofeu, iar mai apoi s-au lăsat fotografiați de jurnaliștii prezenți la fața locului.

„A fost o zi foarte bună. Am îmbunătățit mașina peste noapte, am atacat virajele cu viteză mare. Acesta este un circuit unde ai nevoie de încredere în mașină. Astăzi m-am simțit confortabil cu mașina. Am fost foarte fericit de cum am făcut tururile. A fost foarte bine, mașina s-a comportat excelent.

După cum am mai văzut, au fost curse nebune aici. Multă lume spune că e ușor, dar aici nu este cazul. Sper ca mașina să funcționeze excelent și mâine”, a spus Max Verstappen, după sesiunea de calificări.