Max Verstappen, reacție dură după Marele Premiu al Bahrainului: „Totul a mers prost” - Antena Sport

Max Verstappen a oferit o reacție dură, după Marele Premiu al Bahrainului. Pilotul de la Red Bull a transmis clar faptul că „totul a mers prost” pentru echipă în etapa a patra a sezonului de Formula 1.

Max Verstappen a încheiat cursa din Bahrain pe locul șase. Cursa, care a fost în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY, a fost câștigată de Oscar Piastri.

Max Verstappen, reacție dură după Marele Premiu al Bahrainului

Max Verstappen a declarat că a avut o cursă „proastă” în Bahrain și a amintit de opririle la boxe. În urma celei de-a doua, campionul mondial a ajuns ultimul pe grilă, din cauza unei probleme întâmpinate de mecanici.

Totodată, Verstappen a transmis că poziția a șasea a fost cea mai bună pe care s-ar fi putut clasa la Bahrain. Acesta a transmis că monopostul său nu ar fi putut obține un rezultat mai bun.

„Totul a mers prost. Am avut un start slab, prea multă patinare a roților, când am dat drumul la ambreiaj. În primul stint, am avut aceleași probleme pe care le-am avut în calificări, plus că ne-am supraîncălzit prea mult pneurile, în comparație cu cei din fața noastră.