Ne vom plictisi din nou la Monaco? Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Anul trecut, în primul tur, după un acroșaj, Marele Premiu al Principatului Monaco s-a desfășurat un timp în regim de steag roșu. Toți piloții rămași în competiție au intrat la atunci la standuri și au făcut schimbul obligatoriu. Cei care au pornit cu medii au trecut la hard, iar cei care au pornit cu hard au trecut la medium. După restart, doar șase piloți au mai intrat la boxe. Dintre aceștia, numai Zhou a încercat guma soft, care nu i-a oferit însă niciun beneficiu. A fost un Mare Premiu extrem de plictisitor, în care primii zece piloți au trecut linia de start în ordinea pe care au avut-o pe grila de start.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

”La un moment dat, aveam viteze mai mici decât cei din Formula 2”, a spus Oscar Piastri. Australianul a ocupat poziția a doua la final, ca și pe grilă, deși a încercat de câteva ori, inutil, să treacă de învingătorul Leclerc.

De ce s-a schimbat regulamentul

”Așa ceva nu trebuie să se mai întâmple” a spus după cursă Stefano Domenicali, CEO al Formula 1 Group. De aceea, începând cu acest an, a fost făcută o modificare importantă a regulamentului: introducerea la Monaco a două opriri la boxe obligatorii.

Conform Regulamentului sportiv modificat, fiecare pilot trebuie să utilizeze cel puțin trei tipuri diferite de pneuri (fie de uscat, fie de ud) pe parcursul cursei. Dacă pilotul nu folosește pneuri intermediare sau de ploaie, trebuie să folosească cel puțin două compoziții diferite de pneuri de uscat, dintre care una trebuie să fie din alocarea obligatorie de compoziții uscate (hard sau medium). Gama de uscat din acest an este, ca la Imola 2025, C4 – hard, C5 – medium, C6 – soft.

O soluție cumva ilogică

Sună complicat? Simplific: vor fi două opriri obligatorii la boxe la Monaco. Este, totuși, ceva aberant. După cum scria Keith Collantine, pe traseul unde avem o degradare a cauciucurilor mai redusă decât oriunde altundeva, unde distanța totală e mai mică decât oriunde altundeva, echipele trebuie să folosească, în mod obligatoriu, mai multe specificații de anvelope decât oriunde altundeva. Părerea mea am scris-o: cursa din Monaco este procesiunea funerară prin care, an de an, ducem Formula 1 la groapă. Acest Mare Premiu nu poate fi rejuvenat, dinamizat, salvat. Ori îl păstrăm așa cum e, și asumăm plictiseala de rigoare, ori renunțăm la el. Dar de renunțat e deja prea târziu, de vreme ce va rămâne în calendar până cel puțin în 2031.