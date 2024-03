„Nu a fost distractiv!” Toto Wolff, reacție tranșantă după ce Red Bull a dominat MP al Bahrainului - Antena Sport

Lewis Hamilton, după ce a terminat la 50 de secunde în spatele lui Max Verstappen, la Bahrain

Lewis Hamilton a avut o primă reacţie după ce a terminat la 50 de secunde în spatele lui Max Verstappen, pe locul 7 al Marelui Premiu al Bahrainului, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Hamilton a pornit al nouălea de pe grila de start şi acesta este motivul pentru care pilotul lui Mercedes nu a putut spera la mai mult, în Bahrain.

„Nu a fost cursa ideală şi nu am avut cel mai bun weekend. Am crezut că vom fi mai aproape la final, dar nu a fost aşa. Nu mai ştiu pe ce loc am terminat anul trecut aici, pe patru sau pe cinci.

Cred că dacă am fi pornit mai bine după calificări, am fi terminat pe 4-5, poate pe şase, dar nu mai jos. A fost o cursă normală. Am dat totul şi sunt mulţumit de mine”, a spus Hamilton, citat de formula1.com.