Porsche Mobil 1 Supercup Monte Carlo 2024, LIVE în AntenaPLAY! Sesiunea de antrenamente, de la 17:30 - Antena Sport

Etapa de Porsche Mobil 1 Supercup 2024 de la Monte Carlo va fi LIVE în AntenaPLAY! Sesiunea de antrenamente este programată joi, la ora 17:30. Urmează apoi calificările, vineri, de la ora 19:45, în timp ce marea cursă este programată duminică, de la ora 13:00.

2024 Porsche Supercup este al 32-lea sezon de Porsche Supercup. Prima cursă a avut loc pe 19 mai, în timp ce ultima e programată pe 1 septembrie. Piloţii care participă la curse vor concura pe acelaşi bolid, Porsche 911 GT3 Cup. Cursele de 2024 Porsche Supercup se văd LIVE în AntenaPLAY.

Porsche Mobil 1 Supercup Monte Carlo 2024, LIVE în AntenaPLAY!

Piloții din Porsche Mobil 1 Supercup iau cu asalt circuitul de la Monte Carlo după ce, în etapa precedentă, Larry Ten Voorde s-a impus la Imola, într-o cursă care s-a văzut LIVE în AntenaPLAY.

Pilotul din Olanda va încerca să obțină un nou succes în cea de-a doua etapă a sezonului de Porsche Mobil 1 Supercup, pentru a realiza un start excepțional al competiției.

2024 Porsche Mobil 1 Supercup – echipele şi piloţii

1. BWT Lechner Racing – Harry King, Robert de Haan şi Theo Oeverhaus

2. Proton Hauber Competition – Alexander Tauscher, Sebastian Freymuth, Roar Lindland

3. Dinamic Motorsport – Aldo Festante, Francesco Braschi, Jaap van Lagen

4. Schumacher CLRT – Marvin Klein, Alessandro Ghiretti, Lary ten Voorde

5. Martinet – Louis Rousset, Fernando Monje

6. Martinet by Alméras – Mathys Jaubert, Victor Bernier

7. Ombra Racing – Keagan Masters, Lirim Zendeli, Risto Vukov

8. GP Elite – Sören Spreng, Samer Shahin

9. Uniserver by Team GP Elite – Huub van Eijndhoven, Kas Haverkort, Ariel Levi

10. The Driving Experiences SRL – Diego Bertonelli, Horst Felix Felbermayr

11. Prima Ghinzani Motorsport – Giuseppe Guirreri, Pietro Armanni, Simone Iaquinta