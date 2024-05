Porsche Mobil 1 Supercup Imola 2024 e live în AntenaPLAY (17-19 mai). Programul complet - Antena Sport

2024 Porsche Mobil 1 Supercup – echipele şi piloţii

1. BWT Lechner Racing – Harry King, Robert de Haan şi Theo Oeverhaus

2. Proton Hauber Competition – Alexander Tauscher, Sebastian Freymuth, Roar Lindland

3. Dinamic Motorsport – Aldo Festante, Francesco Braschi, Jaap van Lagen

4. Schumacher CLRT – Marvin Klein, Alessandro Ghiretti, Lary ten Voorde

5. Martinet – Louis Rousset, Fernando Monje

6. Martinet by Alméras – Mathys Jaubert, Victor Bernier

7. Ombra Racing – Keagan Masters, Lirim Zendeli, Risto Vukov

8. GP Elite – Sören Spreng, Samer Shahin

9. Uniserver by Team GP Elite – Huub van Eijndhoven, Kas Haverkort, Ariel Levi

10. The Driving Experiences SRL – Diego Bertonelli, Horst Felix Felbermayr

11. Prima Ghinzani Motorsport – Giuseppe Guirreri, Pietro Armanni, Simone Iaquinta

Programul complet al 2024 Porsche Mobil 1 Supercup

1. Imola Circuit, Imola – 17–19 mai

2. Circuit de Monaco, Monte Carlo – 24–26 mai

3. Austria Red Bull Ring, Spielberg – 28–30 iunie

4. Silverstone Circuit, Silverstone – 5–7 iulie

5. Hungaroring, Budapesta – 19–21 iulie

6. Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot – 26–28 iulie

7. Circuit Zandvoort, Zandvoort – 23–25 august

8. Autodromo Nazionale di Monza – 30 august — 1 septembrie

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport in AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!