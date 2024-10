„Potențialul era acolo”. Max Verstappen, după ce a ratat pole position-ul în calificările Marelui Premiu din Statele Unite - Antena Sport

Max Verstappen după ce a ratat pole position-ul în calificările Marelui Premiu din Statele Unite Max Verstappen la Marele Premiu al Statelor Unite - Profimedia Max Verstappen a reacționat după ce a ratat pole position-ul în calificările Marelui Premiu din Statele Unite. Triplul campion mondial a ratat primul loc în calificări din cauza unei greșeli în virajul 19. Cursa din Marele Premiu al Statelor Unite va fi transmisă în direct de la 21:45 pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY! ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Olandezul de la Red Bull a dominat primele două sesiuni de calificare, stabilind ritmul în Q1 și Q2. Performanța sa a venit la doar câteva ore după ce a câștigat cursa de sprint din Austin. Max Verstappen, după ce a ratat pole position-ul în calificările Marelui Premiu din Statele Unite Cu toate acestea, Lando Norris este cel care va pleca de pe primul loc în cursa de diseară. Max Verstappen se va mulțumi cu poziția a doua din prima linie. Olandezul a pierdut timp prețios în primul tur rapid din Q3, după ce a comis o eroare în virajul 19. Chiar dacă cel de-al doilea tur părea că îi va aduce prima poziție pe grila de start, eforturile i-au fost în zadar. Timpul său a fost anulat din cauza steagurilor galbene de pe circuit. George Russell a fost protagonistul incidentului, după ce s-a izbit de bariere, tot în virajul 19. Întrebat dacă greșeala din primul tur l-a costat pole position-ul, Verstappen a răspuns fără să stea pe gânduri. Reclamă

„Da, în prima tură din Q3 am pierdut destul de mult timp acolo, așa că este regretabil, dar știam că mai aveam o rundă, dar, din păcate, am nu am putut termina turul, altfel cred că am avut o încercare foarte bună.

Se mai întâmplă, suntem încă în primul rând. Cel puțin potențialul era acolo, să fiu primul, așa că este foarte bine”, a declarat Max Verstappen după calificările din Marele Premiu al Statelor Unite, potrivit formula1.com.

Cursa din Marele Premiu al Statelor Unite va fi transmisă în direct pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY!

Mai mult, triplul campion mondial știe cum să ducă la maxim potențialul de care Red Bull a dat dovadă în cursa de Sprint. Modificările aduse asupra monopostului se pare că fac diferența. Max Verstappen nu a mai câștigat o cursă de Grand Prix din Spania, de pe data de 23 iunie.

„Părea că suntem competitivi, așa că am făcut câteva modificări minore la mașină, care s-au simțit bine. Sper că asta va fi și pozitiv pentru mâine", a încheiat olandezul. Lando Norris va pleca din pole-position în Marele Premiu al Statelor Unite. El va fi urmat în cursa de duminică de Max Verstappen și Carlos Sainz. Înainte de startul curse cu numărul 19 din sezon, Max Verstappen se află pe locul 1 în clasamentul piloților cu 339 de puncte. Acesta este urmat de Lando Norris, cu 285 de puncte, fiind principalul competitor la titlul de campion mondial.

