Prima reacţie a lui Charles Leclerc după ce s-a clasat pe locul 2 în calificările MP al Austriei!

Charles Leclerc s-a arătat foarte încântat de poziţia pe care a obţinut-o în calificările Marelui Premiu al Austriei. Leclerc putea obţine pole-ul, în urma accidentului lui Max Verstappen, dar Russell a obţinut un tur excelent pe steag galben şi i-a “furat” primul loc pilotului Ferrari.

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Leclerc va pleca de pe poziţia a doua pe grila de start în cursa Marelui Premiu al Austriei, în timp ce colegul său de la Ferrari, Lewis Hamilton, va pleca de pe locul 3.

Charles Leclerc, după ce s-a clasat pe 2 în calificările Marelui Premiu al Austriei: “Sunt foarte bucuros”

“Trebuie să vă spun că sunt foarte bucuros pentru cum au decurs lucrurile astăzi, pentru că nu am fost foarte fericit în ultimele weekend-uri”, a spus Charles Leclerc, în prima reacţie după calificările MP al Austriei, care s-au văzut în direct pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY.

Cursa Marelui Premiu al Austriei e duminică, de la 15:45, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

“(n.r: George, o treabă fantastică, un tur foarte bun) Mă simt excepţional. A fost un tur excepţional. Am văzut steagul galben, am ridicat piciorul din acceleraţie suficient de mult. Era un singur steag galben, nu double yellow. A fost o zi grea pentru mine, dar un tur foarte special pentru mine la final. Sunt foarte mândru de treaba pe care am făcut-o.