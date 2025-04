Prima reacţie a lui Max Verstappen, după victoria din Marele Premiu al Japoniei: "E un fel de 'la revedere'!" - Antena Sport

Max Verstappen a câştigat Marele Premiu de Formula 1 al Japoniei, după ce a făcut o cursă perfectă.

Campionul mondial a fost exrrem de fericit după ce a obţinut prima victorie din acest sezon şi a patra consecutivă în Japonia.

Discursul lui Max Verstappen după victoria din Marele Premiu al Japoniei

„A fost o cursă dificilă. Am forţat, în special, pe al doilea set de pneuri. McLaren m-a forţat extrem de mult. Nu a fost uşor să facem managementul pneurilor, dar nu pot fi fericit ca acum. Am început acest weekend destul de rău, dar am reuşit să aducem maşina la forma ei cea mai bună. Plecând din pole position a fost mai uşor să câştig această cursă. Înseamnă foarte mult pentru mine, şi eu mă gândeam în ultimele tururi. Un fel de la revedere între noi şi Honda aici. Este o declaraţie a ceea ce am obţinut în aceşti ani”, a spus Max Verstappen după victoria din Marele Premiu al Japoniei.

Max Verstappen a câştigat Marele Premiu al Japoniei!

Pilotul olandez al echipei Red Bull, Max Verstappen, a câştigat, duminică, Marele Premiu al Japoniei, a treia etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, disputat pe circuitul de la Suzuka.

A fost perfect, pur şi simplu perfect, i-au transmis şefii lui Verstappen la finalul cursei, olandezul spunând că toţi cei implicaţi au fost extraordinari.