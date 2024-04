Red Bull a atins o bornă fabuloasă în Formula 1™, după ce Max Verstappen a obținut pole-position-ul în China - Antena Sport

Sebastian Vettel, Mark Webber, Daniel Ricciardo, Max Verstappen și Sergio Perez sunt cei cinci piloți care au contribuit la cele 100 de pole-uri obținute de Red Bull de-a lungul timpului. Primul pole-position al celor de la Red Bull a fost obținut de Sebastian Vettel în 2009, tot pe circuitul de la Shanghai. După 15 ani, Max Verstappen a adus pole-ul cu numărul 100.

„După cursa de sprint ne-au mai venit câteva idei și le-am aplicat pe mașină, iar în calificări nu am avut nicio problemă. Mașina a fost foarte frumos de condus. Mă bucur că am avut această sesiune de calificări pe uscat.

După ce ești într-o cursă, chiar și una de sprint, trebuie să îți reașezi setup-ul mental, evident mașina cu pneuri noi și, mai apoi, fiecare secvență înseamnă o provocare. Din fericire am avut mai multe pneuri slick, după ce am folosit intermediare pe ploaia de ieri. De la sesiune la sesiune, de la secvență la secvență, am încercat să aducem îmbunătățiri și se pare că a funcționat”, a declarat Max Verstappen, după ce a fost cel mai rapid pilot în calificările de sâmbătă.

În clasamentul all-time, Red Bull se află pe locul 6. Ferrari este pe primul loc, cu 249, urmată de McLaren (156), Mercedes (138), Williams (128) și Lotus (109).

