Schimbare majoră în Formula 1, din 2025! - Antena Sport

„Înţeleg perfect frustrarea care există uneori când reuşeşti un weekend foarte bun, dar nu există niciun DNF (abandon) în faţa ta şi închei pe locul 11, iar recompensa este zero”, a mai spus Vasseur.

Laurent Mekies, team principal la RB, a declarat pentru autosport.com situaţia actuală e greu de explicat sponsorilor.

„Dacă priveşti nivelul de competitivitate al primelor cinci echipe şi la nivelul de fiabilitate al maşinilor, înseamnă că de cele mai multe ori te lupţi teoretic pentru zero puncte şi nu credem că e corect acest lucru”, a subliniat Mekies.

Şi omologul său de la Haas, Ayao Komatsu, are o opinie similară: ”În prezent, avem trei echipe cu zero puncte şi nu cred că asta e bine pentru sport”.

Pilotul danez Kevin Magnussen (Haas) a avut chiar o contrapropunere: „Poate ar fi bine să se acorde puncte tuturor. Pentru primul loc 50 de puncte, iar apoi descrescător. Nu va schimba nimic la vârf, dar ar face cursele mai interesante pentru ultimele cinci echipe”.

