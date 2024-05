Sebastian Vettel, omagiu superb pentru Ayrton Senna, la Imola! A pilotat monopostul brazilianului, în uralele publicului - Antena Sport

Borna bifată de olandez este cu adevărat fabuloasă, mai ales pentru că a reușit această performanță pe circuitul pe care brazilianul și-a pierdut viața, în urmă cu 3 decenii.

Totodată, Verstappen i-a egalat și recordul lui Alain Prost, după ce a obținut al 7-lea pole position consecutiv, începând cu prima etapă a sezonului.

La interviul de la finalul calificărilor, Max a recunoscut că obiectivul său era să obțină o clasare în top 5.

„Sincer să fiu am dorit să obțin un top 5 în aceste calificări. Totuși, am câștigat, m-am simțit bine. Am atacat bine curbele, a fost o sesiune bună. În Q1, Q2 și Q3 am încercat să obțin cât mai mult timp, însă în ultimul tur am dat totul”, a spus Max Verstappen, la finalul cursei.