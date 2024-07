"Sunt gata de orice!" Lando Norris, reacţie fermă după ce a fost cel mai rapid în primele antrenamente de la Silverstone - Antena Sport

Este ușor să faci greșeli și dificil de condus din cauza vântului și a lucrurilor de genul. M-am simțit prăbușit. S-au produs daune serioase mașinii. Mașina e distrusă acum… Da, e o rușine. Nu știu.

Vrei doar să continui. Dacă nu ajungeam așa avariat la boxe poate aș fi putut să continui și aș fi intrat în puncte, dar mașina a fost prea avariată. Nu știu ce ar trebui să spun. Am făcut tot ce am putut. M-am luptat corect și cu respect, dar asta e ceea ce am primit în schimb”, a declarat Lando Norris, citat de formula1.com.