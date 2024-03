Un pilot din Formula 1™ a răbufnit, după ce a auzit comentariile fanilor: "Mi se pare jenant să aud asta" - Antena Sport

Reclamă

„Într-un fel mi se pare jenant să aud anumite comentarii despre Max și despre cum 2024 este un sezon plictisitor. Nu e deloc așa, cel puțin din punctul meu de vedere. Dacă îl scoți pe Verstappen din ecuație, ai una dintre cele mai echilibrate grile din Formula 1. Și chiar dacă îl incluzi pe Max, tot așa este.

E dificil să nu te gândești la Verstappen. Până la urmă, el este liderul competiției și știm că toată lumea își îndreaptă atenția asupra liderului. Dar cursa chiar e intensă. De exemplu, noi am intrat la boxe cu două tururi mai târziu în ultima cursă și am pierdut șase poziții. Asta arată cât de echilibrat e totul”, a declarat Alexander Albon, în cadrul podcastului Beyond The Grid.

După primele două curse ale sezonului, Max Verstappen este pe primul loc în clasamentul piloților, cu 51 de puncte. Triplul campion mondial este urmat de coechipierul Sergio Perez, cu 36 de puncte, în timp ce pe locul 3 se află Charles Leclerc de la Ferrari, cu 28 de puncte.

Marele Premiu de Formula 1 al Australiei 2024 se va desfăşura în perioada 22-24 martie, live pe Antena3 CNN şi în AntenaPLAY. Cele trei sesiuni de antrenamnete programate vineri (03:30 şi 07:00) şi sâmbătă (03:30) vor fi exclusiv în AntenaPLAY.

