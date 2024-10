Va concura sau nu Franco Colapinto în Formula 1 şi în 2025. Argentinianul ar fi semnat cu RB pentru sezonul următor - Antena Sport

Va concura sau nu Franco Colapinto în Formula 1 şi în 2025 Franco Colapinto la Marele Premiu al Mexicului - Profimedia Franco Colapinto a dezvăluit ce se va întâmpla în cariera sa de Formula 1. În timpul weekend-ului de la Marele Premiu al Mexicului s-a zvonit că argentinianul ar fi semnat un contract cu RB, pentru sezonu următor. Acum, pilotul Williams a ales să vorbească despre următoarea sa mutare. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Argentinianul în vârstă de 21 de ani a debutat în Formula 1 în acest sezon, după ce l-a înlocuit pe americanul Logan Sargent la Williams. Show-ul din Formula 1 continuă și weekendul acesta cu Marele Premiu al Braziliei. Cursa va fi transmisă în direct în AntenaPLAY de la ora 19:00. Va concura sau nu Franco Colapinto în Formula 1 şi în 2025. Argentinianul ar fi semnat cu RB pentru sezonul următor În timpul weekendului de cursă de la Marele Premiu al Mexicului, au apărut mai multe zvonuri conform cărora Colapinto ar urma să-şi continue aventura în Formula 1 cu RB. Pentru că nu mai are loc ca pilot obișnuit la Williams anul viitor, argentinianul s-ar fi reprofilat către altă echipă de pe grilă. De când a debutat în Formula 1, Franco Colapinto nu a terminat nici o cursă mai jos de locul 12. Carlos Sainz a semnat un contract cu Williams începânnd cu 2025. În ciuda zvonurilor, argentinianul în vârstă de 21 de ani a negat că va concura și anul viitor. Cu toate acestea, se pare că Sauber și la Red Bull au pus ochi pe pilotul de rezervă al celor de la Williams, iar în viitor i s-ar putea oferi un contract. „Nu, momentan, nu înțeleg mare lucru despre ce vorbesc. Nu știu de unde a venit. Nu am niciun loc pentru anul viitor și, în acest moment, nu particip în Formula 1. Probabil că o să concurez în altă parte. Poate va trece un an în care nu voi fi aici, dar sper să arăt că merit un loc permanent aici pentru a reveni în 2026 sau 2027. Este scopul meu și de aceea fac tot ceea ce pot cursa după cursa. Reclamă

După calificare am fost dezamăgit de rezultat și am încercat doar să fac tot ce ține de mine sesiune după sesiune pentru a încerca să arăt că merit să fiu aici”, a declarat Colapinto pentru F1 TV.

Helmut Marko a vorbit despre interesul pe care îl are Red Bull faţă de Franco Colapinto

Chiar dacă se înțelege că Red Bull are un oarecare interes pentru Colapinto, Helmut Marko a clarificat situația. Consilierul a sugerat că echipa nu are de gând să împrumute piloți de la alte echipe, mai ales că are propriul program de juniori. Liderul din Formula 2 Isack Hadjar așteaptă cu nerăbdare un loc în Formula 1.

„Problema cu el este că are un contract pe termen lung cu Williams. A-l împrumuta nu este de interes pentru nicio echipă. Nu vrei să antrenezi un șofer pentru o altă echipă”, a declarat Helmut Marko.

Franco Colapinto a debutat în F1 la Marele Premiu de la Silverstone, în prima sesiune de antrenamente. Cu toate acestea, şi-a asigurat un loc pe grilă la sfârşitul lui august 2024, în Marele Premiu al Italiei, înlocuindu-l pe Logan Sargent la Williams. Argentinianul se află pe locul 18 în clasamentul general, cu 5 puncte.

