"Verstappen nu va fi o problemă pentru Hamilton!" Verdict categoric în lupta pentru titlul din Formula 1. Cu ce probleme se confruntă Red Bull - Antena Sport

„Sunt extrem de entuziasmat de lansarea monopostului SF-25. În fiecare an dăm tot ce avem mai bun pentru a ne îmbunătăţi şi ştiu că echipa a muncit foarte mult, timp de luni bune. Sezonul trecut a fost o luptă şi am fost foarte aproape de titlu. În acest an, obiectivul nostru e clar: vrem să câştigăm titlul la constructori şi eu, personal, chiar vreau şi titlul la piloţi. Lewis a venit în echipă şi am început să lucrăm alături de el, şi cred că experienţa şi abordarea lui diferită va fi o sursă de inspiraţie pentru mine. Psihic şi mental, mă simt pregătit să înfrunt un nou sezon şi abia aştept să revenim în cockpit şi dorinţa de a duce Ferari din nou în top”, a declarat Charles Leclerc, citat de corrieredellosport.it.

Lewis Hamilton s-a declarat entuziasmat de faptul că a început un nou capitol în cariera lui, la Ferrari. Pilotul britanic, cu şapte titluri mondiale în palmares, a transmis că abia aşteaptă să concureze alături de Charles Leclerc pentru cea mai titrată echipă din Formula 1.

„Primele mele săptămâni ca pilot Ferrari au fost absolut incredibile şi a fost fantastic faptul că am avut ocazia să văd pasiunea şi dedicarea întregii echipe. De aceea evenimentul de azi (marţi, 18 februarie), de prezentare al primului meu Ferrari, a fost entuziasmant. S-a făcut o muncă incredibilă, pentru a fi gata de noul sezon, şi nu am putea fi mai determinaţi de atât să obţinem rezultatele pe care le dorim.

Am început anul cu atât de multă anticipare, faţă de acest noul capitol care s-a deschis, şi acum sunt plin de spiritul şi încrederea celor pe care i-am întâlnit în ultima lună. Nu aş putea să fiu mai mândru pentru că fac parte din această aventură alături de ei. Abia aştept să revin pe circuit alături de Charles, să ne impulsionăm împreună şi să facem totul pentru a duce echipa în top”, a spus şi Lewis Hamilton.

Imagini cu noul monopost Ferrari