Adrian Porumboiu, discurs uluitor despre Răzvan Burleanu: "Numai boul e consecvent! Nefiind bou, mă pot adapta!" - Antena Sport

Adrian Porumboiu a avut un discurs uluitor despre Răzvan Burleanu. Porumboiu a lăudat managementul şi performanţele realizare în mandatul lui Burleanu, deşi de-a lungul timpului a fost unul dintre cei mai mari contestatari ai preşedintelui FRF.

Adrian Porumboiu a explicat şi de ce şi-a schimbat poziţia în ceea ce îl priveşte pe actualul preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal.

„Poziţia mea e total schimbată şi e schimbată de evoluţiile care sunt excelente, din punct de vedere al managementului. Uitaţi-vă, e membru în comisia FIFA, în comisia UEFA, e o persoană care contează. Nu mai suntem ciupiţi de arbitri, pentru că totuşi are o forţă la nivelul conducerii FIFA şi UEFA.

Au spus-o alţii mai deştepţi ca mine, că numai boul e consecvent, aşa că, nefiind bou, mă pot adapta la condiţiile actuale şi am o părere excelentă acum despre actuala Federaţie. Am toată admiraţia faţă de ce fac oamenii ăştia la Federaţie, fără să am niciun fel de relaţie. Am băut o cafea cu el (n.r. Burleanu) în birou, i-am spus că nu o să fie (n.r. preşedinte al FRF), timpul a demonstrat că el este şi văd că e la o scară destul de ridicată.

Să fii în comisia FIFA, nu ştiu dacă am avut un român acolo. Să fii în comisia UEFA, au mai fost, dar nu la nivelul lui. Omul merită şi vor veni şi rezultatele şi mă bucur pentru rezultatele care o să apară”, a spus Adrian Porumboiu la primasport.ro.