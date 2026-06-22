Argentina, ajutată de arbitraj? După ce Messi a scăpat de eliminare cu Algeria, acum vine o nouă controversă cu Austria

Partida dintre Argentina şi Austria a fost una în care Leo Messi a reuşit să scrie istorie, după ce a marcat o dublă şi a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale cu 18 reuşite în cele 6 ediţii în care a participat.
Totuşi, imediat după finalul confruntării câştigată cu 2-0 de reprezentativa “Pumelor”, au apărut primele reacţii negative la adresa formaţiei sud-americane.
Argentina a marcat un gol neregulamentar în duelul cu Austria de la Cupa Mondială
Fostul portar de la Manchester United şi Manchester City, Peter Schemeichel, a spus că înainte de deschiderea scorului a fost un fault făcut de jucătorii Argentinei în momentul recuperării balonului, la un duel între Konrad Laimer şi Alexis McAllister, la jumătatea terenului.
“Nu cred că acel gol trebuia să fie validat. Gândiţi-vă la cum au obţinut penalty-ul, a fost o lovitură din spate, la fel ca aici. Trebuie să fie lovitură liberă, cei din VAR ar fi trebuit să intervină, e o greşeală clară şi evidentă. Sunt surprins”, a spus Peter Schemeichel la televiziunea americană Fox.
Peter Schmeichel says that Lionel Messis goal shouldnt have stood due to a foul in the build up. pic.twitter.com/fFKCFOgHAn
— Salah_sxzn🇪🇬🇵🇹 (@salah_sxzn) June 22, 2026
Pe lângă discuţiile cu privire la condiţiile în care s-a marcat primul gol al partidei, din minutul 39, a mai fost o fază controversată, când în minutul 3 a căzut Lautaro Martinez în careu după un duel cu fundaşii adverşi, iar arbitrul a dictat penalty după intervenţia VAR.
Leo Messi, iertat de cartonaşul roşu în duelul dintre Argentina şi Algeria
Sud-americanii au un turneu perfect până acum, asta după ce şi prima partidă a fost una excelentă, câştigată cu 3-0 în faţa Algeriei. Leo Messi a marcat un hat-trick, însă el nu trebuia să se mai afle pe teren după ce a deschis scorul.
Atacantul sud-american a avut o intrare foarte dură asupra lui Aissa Mandi, fundaşul Algeriei, cu talpă sus, pe gambă, dar arbitrul nu i-a dat nici galben. Nici din camera VAR nu a fost sesizată greşeala, astfel că meciul a continuat.
La finalul confruntării, mai mulţi specialişti au fost de acord că Leo Messi trebuia eliminat pentru intrarea dură avută.
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