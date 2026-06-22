Argentina, ajutată de arbitraj? După ce Messi a scăpat de eliminare cu Algeria, acum vine o nouă controversă cu Austria

Partida dintre Argentina şi Austria a fost una în care Leo Messi a reuşit să scrie istorie, după ce a marcat o dublă şi a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale cu 18 reuşite în cele 6 ediţii în care a participat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Totuşi, imediat după finalul confruntării câştigată cu 2-0 de reprezentativa “Pumelor”, au apărut primele reacţii negative la adresa formaţiei sud-americane.

Argentina a marcat un gol neregulamentar în duelul cu Austria de la Cupa Mondială

Fostul portar de la Manchester United şi Manchester City, Peter Schemeichel, a spus că înainte de deschiderea scorului a fost un fault făcut de jucătorii Argentinei în momentul recuperării balonului, la un duel între Konrad Laimer şi Alexis McAllister, la jumătatea terenului.

“Nu cred că acel gol trebuia să fie validat. Gândiţi-vă la cum au obţinut penalty-ul, a fost o lovitură din spate, la fel ca aici. Trebuie să fie lovitură liberă, cei din VAR ar fi trebuit să intervină, e o greşeală clară şi evidentă. Sunt surprins”, a spus Peter Schemeichel la televiziunea americană Fox.

Peter Schmeichel says that Lionel Messis goal shouldnt have stood due to a foul in the build up. pic.twitter.com/fFKCFOgHAn

— Salah_sxzn🇪🇬🇵🇹 (@salah_sxzn) June 22, 2026