Lionel Messi a surprins, după ce a scris istorie la Mondial: “Nu-mi mai amintesc”

Lionel Messi a oferit prima reacţie, după ce a marcat o “dublă” în victoria Argentinei cu Austria, scor 2-0, din etapa a doua a Grupei J de la Campionatul Mondial. Partida a fost în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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Lionel Messi a scris istorie şi a devenit golgheterul all-time de la Campionatul Mondial. Starul argentinian l-a depăşit pe Miroslav Klose, ajungând la 18 goluri marcate la turneul final.

Reacţia lui Lionel Messi, după ce a scris istorie în Argentina – Austria 2-0

Lionel Messi a dezvăluit că nu s-a gândit la recordul pe care l-a doborât, înaintea meciului cu Austria. Acesta era focusat doar pe obţinerea celor trei puncte, cu care argentinienii s-au calificat în şaisprezecimile Mondialului.

Întrebat care gol este cel mai frumos, dintre cele 18 marcate la Campionatul Mondial, Lionel Messi a oferit un răspuns surprinzător. Acesta a recunoscut că nu-şi mai aduce aminte celelalte reuşite de la turneele finale precedente.

“La această ediţie de Mondial, toate meciurile sunt extrem de competitive şi sunt disputate la cel mai înalt nivel.