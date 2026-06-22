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Lionel Messi a surprins, după ce a scris istorie la Mondial: “Nu-mi mai amintesc”

Viviana Moraru Publicat: 22 iunie 2026, 22:50

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Lionel Messi a surprins, după ce a scris istorie la Mondial: Nu-mi mai amintesc

Lionel Messi, în Argentina - Austria 2-0/ Getty Images

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Lionel Messi a oferit prima reacţie, după ce a marcat o “dublă” în victoria Argentinei cu Austria, scor 2-0, din etapa a doua a Grupei J de la Campionatul Mondial. Partida a fost în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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Lionel Messi a scris istorie şi a devenit golgheterul all-time de la Campionatul Mondial. Starul argentinian l-a depăşit pe Miroslav Klose, ajungând la 18 goluri marcate la turneul final.

Reacţia lui Lionel Messi, după ce a scris istorie în Argentina – Austria 2-0

Lionel Messi a dezvăluit că nu s-a gândit la recordul pe care l-a doborât, înaintea meciului cu Austria. Acesta era focusat doar pe obţinerea celor trei puncte, cu care argentinienii s-au calificat în şaisprezecimile Mondialului.

Întrebat care gol este cel mai frumos, dintre cele 18 marcate la Campionatul Mondial, Lionel Messi a oferit un răspuns surprinzător. Acesta a recunoscut că nu-şi mai aduce aminte celelalte reuşite de la turneele finale precedente.

La această ediţie de Mondial, toate meciurile sunt extrem de competitive şi sunt disputate la cel mai înalt nivel.

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Mă bucur de acest moment atât de mult şi abia aştept să sărbătorim toţi. (N.r. Te gândeai că poţi depăşi recordul lui Klose, înaintea meciului) Nu chiar. Ne gândeam doar la victorie.

(N.r. Care e cel mai frumos gol pe care l-ai marcat la Mondial) Nu ştiu. Nu-mi amintesc golurile pe care le-am marcat.

Ne-am pregătit la fel de bine pentru acest meci, așa cum o facem mereu. A fost ceva special, ne-am obșnuit. Mă bucur de fotbal, mă bucur să fiu pe teren.

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Din fericire, am putut trece peste acel penalty, am preluat conducerea și am obținut cele trei puncte, ceea ce era cel mai important. Nu m-am gândit la record, doar la a câștiga partida“, a declarat Lionel Messi, după Argentina – Austria 2-0.

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