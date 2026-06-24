Ce a declarat Harry Kane după Anglia – Ghana 0-0

Harry Kane a rămas cu doar două goluri marcate la Campionatul Mondial 2026, după ce Anglia şi Ghana au încheiat la egalitate, 0-0. Atacantul lui Bayern Munchen a avut o ocazie uriaşă în minutul 86, dar a trimis peste dintr-o poziţie din care de obicei nu iartă.
Anglia nu e încă printre echipele calificate în şaisprezecimi, dar va ajunge cel mai probabil acolo, dacă ţinem cont că în ultimul meci va întâlni Panama.
Harry Kane: “Nu a fost ziua mea“
“Evident, suntem dezamăgiți că nu am câștigat meciul. Știam că în această partidă vom avea mult posesia. Așa a și fost, iar ei s-au apărat bine, într-un bloc compact și jos, ceea ce ne-a îngreunat jocul la mijlocul terenului.
Acesta este un meci din care puteam pleca cu o victorie de 1-0 sau 2-0 și pur și simplu să mergem mai departe. Această partidă nu avea să fie niciodată una dintre cele mai frumoase, din cauza modului în care au jucat ei. Trebuie să le recunoaștem meritele, s-au apărat bine și au fost periculoși pe contraatac. Per total, însă, ne-am descurcat destul de bine în apărare împotriva acestui lucru. Nu au avut multe ocazii. Luăm punctul și mergem mai departe”
Ne-a lipsit poate doar puțin mai multă clasă, dar aceste meciuri sunt dificile. Am jucat în astfel de partide, mulți dintre noi am jucat în astfel de meciuri. Uneori ai nevoie de un gol rapid pentru a deschide jocul și pentru ca ei să iasă la atac, dar cu cât scorul rămâne mai mult 0-0, cu atât mai mult încep să creadă și să se apere cu toată inima.
Totuși, am avut ocazii spre final. Am încredere în mine că voi marca în majoritatea cazurilor. A fost pur și simplu una dintre acele zile, dar am trăit viața de atacant suficient de mult timp pentru a ști că mingea nu intră întotdeauna. În 9 din 10 cazuri o voi introduce în poartă, dar astăzi pur și simplu nu a fost ziua mea“, a spus Kane, citat de sportal.bg.
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