Ce a declarat Harry Kane după Anglia – Ghana 0-0

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Harry Kane a rămas cu doar două goluri marcate la Campionatul Mondial 2026, după ce Anglia şi Ghana au încheiat la egalitate, 0-0. Atacantul lui Bayern Munchen a avut o ocazie uriaşă în minutul 86, dar a trimis peste dintr-o poziţie din care de obicei nu iartă.

Anglia nu e încă printre echipele calificate în şaisprezecimi, dar va ajunge cel mai probabil acolo, dacă ţinem cont că în ultimul meci va întâlni Panama.

Harry Kane: “Nu a fost ziua mea “

“Evident, suntem dezamăgiți că nu am câștigat meciul. Știam că în această partidă vom avea mult posesia. Așa a și fost, iar ei s-au apărat bine, într-un bloc compact și jos, ceea ce ne-a îngreunat jocul la mijlocul terenului.

Acesta este un meci din care puteam pleca cu o victorie de 1-0 sau 2-0 și pur și simplu să mergem mai departe. Această partidă nu avea să fie niciodată una dintre cele mai frumoase, din cauza modului în care au jucat ei. Trebuie să le recunoaștem meritele, s-au apărat bine și au fost periculoși pe contraatac. Per total, însă, ne-am descurcat destul de bine în apărare împotriva acestui lucru. Nu au avut multe ocazii. Luăm punctul și mergem mai departe”