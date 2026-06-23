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Anglia – Ghana LIVE VIDEO (23:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Trupa lui Tuchel vrea calificarea în 16-imile CM

Andrei Nicolae Publicat: 23 iunie 2026, 12:12

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Anglia – Ghana LIVE VIDEO (23:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Trupa lui Tuchel vrea calificarea în 16-imile CM

Anglia, în timpul unui meci / Profimedia

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Anglia și Ghana se înfruntă la Boston Stadium în cadrul etapei cu numărul 2 din faza grupelor de la Cupa Mondială. Duelul se anunță unul interesant, ținând cont că pune față în față două formații care au câștigat în prima rundă și care se pot califica în 16-imile competiției dacă obțin o victorie diseară.

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Partida de la Cupa Mondială dintre Anglia și Ghana va avea loc de la ora 23:00, în direct pe Antena 1 și LIVE pe AntenaPLAY. Duelul va putea fi urmărit și în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Anglia – Ghana LIVE VIDEO (23:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY

Anglia vine la meciul de pe Boston Stadium după ce a învins-o pe Croația la capătul uneia dintre cele mai spectaculoase partide disputate până acum la World Cup, scor 4-2. Victoria “Three Lions” a fost adusă de reușitele lui Harry Kane (x2), Jude Bellingham și Marcus Rashford.

De cealaltă parte, Ghana are și ea trei puncte obținute după o victorie chinută contra naționalei din Panama. Deși era formația mai bine cotată, trupa antrenată de Carlos Queiroz a câștigat abia în minutul 90+5 grație unui gol al lui Caleb Yirenkyi.

Din lotul Ghanei pentru acest meci va face parte și Thomas Partey, jucătorul care nu a primit viză de Canada pentru primul meci pentru că nu a menționat dosarul în care este implicat, fiind judecat pentru viol. În SUA, mijlocașul de la Villarreal are drept de joc.

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În naționala Angliei, la fel ca la primul meci, sunt șanse mici ca Bukayo Saka să apară în primul 11, având în continuare probleme medicale care nu îi permit să joace din primul minut.

Cele două naționale s-au întâlnit o singură dată până acum, într-un amical disputat în 2011.

Echipele probabile:

Anglia: Pickford – James, Konsa, Stones, O’Reilly – Anderson, Rice – Madueke, Bellingham, Gordon – Kane;

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Ghana: Asare – Senaya, Adjetey, Opoku, Mensaj – Yirenkyi, Partey – Nuamah, Sulemana, Semenyo – Ayew.

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