Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Ghinion teribil pentru jucătorul dorit de Real Madrid. S-a accidentat la Cupa Mondială şi riscă să rateze tot turneul

Ghinion teribil pentru jucătorul dorit de Real Madrid. S-a accidentat la Cupa Mondială şi riscă să rateze tot turneul

Viviana Moraru Publicat: 21 iunie 2026, 3:50

Comentarii
Ghinion teribil pentru jucătorul dorit de Real Madrid. S-a accidentat la Cupa Mondială şi riscă să rateze tot turneul

Nico Schlotterbeck s-a accidentat în Germania - Coasta de Fildeş 2-1/ Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Ghinion teribil pentru jucătorul naţionalei Germaniei, la Campionatul Mondial. Nico Schlotterbeck s-a accidentat în duelul câştigat dramatic de naţionala sa, cu Coasta de Fildeş, scor 2-1, în etapa a doua a grupelor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fundaşul de 26 de ani a fost titular în duelul cu ivorienii. În minutul 15, după un duel cu Amad Diallo, jucătorul Borussiei Dortmund s-a resimţit şi a primit îngrijiri medicale pe teren.

Ghinion teribil pentru jucătorul dorit de Real Madrid: Nico Schlotterbeck s-a accidentat în Germania – Coasta de Fildeş 2-1

Nico Schlotterbeck a rămas pe teren până la pauza partidei, însă Julian Nagelsmann a decis să-l înlocuiască la startul reprizei a doua. Antonio Rudiger l-a înlocuit pe fundaşul Borussiei Dortmund.

Pentru moment, nu au apărut informaţii oficiale despre cât de gravă este accidentarea suferită de Nico Schlotterbeck şi dacă Julian Nagelsmann a decis să-l schimbe pentru a nu risca nimic.

Despre acest subiect a oferit declaraţii Christoph Kramer, fostul internaţional german. Acesta s-a declarat convins că accidentarea lui Nico Schlotterbeck este una serioasă, care l-ar putea ţine departe de teren pe tot parcursul Campionatului Mondial.

Reclamă
Reclamă

“Ăsta e mereu un semn rău. Adevărul se află la pauză, atunci realizezi ce se întâmplă. Și dacă a trebuit să iasă de pe teren, înseamnă că e vorba de ceva serios.

Sper ca încă să mai poată participa la această Cupă Mondială”, a declarat Christoph Kramer, conform presei din Germania.

În această vară, după revenirea lui Jose Mourinho la Real Madrid, s-a zvonit că Nico Schlotterbeck este dorit pe Bernabeu. El a semnat recent un nou contract cu Borussia Dortmund, valabil până în 2031, însă are menţionată o clauză specială, în cazul unei oferte primite din partea celor două rivale din La Liga, Real Madrid şi Barcelona. Şi catalanii şi-au manifestat interesul pentru a obţine semnătura internaţionalului german.

Experiment Observator. Cât te costă să faci piaţa într-un oraş de provincie, comparativ cu BucureştiulExperiment Observator. Cât te costă să faci piaţa într-un oraş de provincie, comparativ cu Bucureştiul
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi surpriza neplăcută a Cupei Mondiale?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât costă porumbul fiert, la început de sezon. Preţurile, aşteptate să scadă zilele următoare
Observator
Cât costă porumbul fiert, la început de sezon. Preţurile, aşteptate să scadă zilele următoare
Atenție Craiova, adversarul din Liga Campionilor a marcat de 8 ori în ultimul meci
Fanatik.ro
Atenție Craiova, adversarul din Liga Campionilor a marcat de 8 ori în ultimul meci
3:25

VideoMeciul carierei pentru Deniz Undav! A reuşit o dublă şi a adus victoria Germaniei în minutul 90+4 al meciului cu Coasta de Fildeş
2:09

Lovitură pentru Jeremy Doku la Campionatul Mondial
1:59

Germania rămâne Germania! Statistica nemţilor care sperie orice adversar de la Campionatul Mondial
1:37

LIVE VIDEOEcuador – Curacao 0-0, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Ocazie uriaşă în startul meciului
1:23

Deniz Undav e unic în istoria Mondialelor după dubla care a calificat Germania în şaisprezecimi
1:00

VIDEOGermania – Coasta de Fildeş 2-1. Victorie dramatică, adusă de Undav în prelungiri. Germanii, calificaţi în 16-imi
Vezi toate știrile
1 Campionatul Mondial 2026 | Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic 2 Răsturnare de situație. Ce se întâmplă, de fapt, cu Denis Drăguș. Gigi Becali l-a anunţat ca şi transferat la FCSB 3 Gigi Becali pregătește o schimbare majoră la FCSB. Titular surpriză anunțat: „E foarte bun. Jucăm cu el” 4 Daniel Oprița a făcut anunțul! O echipă din Liga a 2-a atacă promovarea cu un buget uriaș: „Șapte milioane de euro!” 5 Fostul jucător al lui Real Madrid a suferit un infarct, la numai 40 de ani! A fost operat de urgenţă după meci 6 Scandal uriaș la Cupa Mondială! Algeria a făcut plângere la FIFA din cauza lui Lionel Messi
Citește și
Cele mai citite
Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi BecaliTrabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali
FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitarFCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSBGigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB