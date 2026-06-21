Ghinion teribil pentru jucătorul dorit de Real Madrid. S-a accidentat la Cupa Mondială şi riscă să rateze tot turneul

Ghinion teribil pentru jucătorul naţionalei Germaniei, la Campionatul Mondial. Nico Schlotterbeck s-a accidentat în duelul câştigat dramatic de naţionala sa, cu Coasta de Fildeş, scor 2-1, în etapa a doua a grupelor.
Fundaşul de 26 de ani a fost titular în duelul cu ivorienii. În minutul 15, după un duel cu Amad Diallo, jucătorul Borussiei Dortmund s-a resimţit şi a primit îngrijiri medicale pe teren.
Ghinion teribil pentru jucătorul dorit de Real Madrid: Nico Schlotterbeck s-a accidentat în Germania – Coasta de Fildeş 2-1
Nico Schlotterbeck a rămas pe teren până la pauza partidei, însă Julian Nagelsmann a decis să-l înlocuiască la startul reprizei a doua. Antonio Rudiger l-a înlocuit pe fundaşul Borussiei Dortmund.
Pentru moment, nu au apărut informaţii oficiale despre cât de gravă este accidentarea suferită de Nico Schlotterbeck şi dacă Julian Nagelsmann a decis să-l schimbe pentru a nu risca nimic.
Despre acest subiect a oferit declaraţii Christoph Kramer, fostul internaţional german. Acesta s-a declarat convins că accidentarea lui Nico Schlotterbeck este una serioasă, care l-ar putea ţine departe de teren pe tot parcursul Campionatului Mondial.
“Ăsta e mereu un semn rău. Adevărul se află la pauză, atunci realizezi ce se întâmplă. Și dacă a trebuit să iasă de pe teren, înseamnă că e vorba de ceva serios.
Sper ca încă să mai poată participa la această Cupă Mondială”, a declarat Christoph Kramer, conform presei din Germania.
În această vară, după revenirea lui Jose Mourinho la Real Madrid, s-a zvonit că Nico Schlotterbeck este dorit pe Bernabeu. El a semnat recent un nou contract cu Borussia Dortmund, valabil până în 2031, însă are menţionată o clauză specială, în cazul unei oferte primite din partea celor două rivale din La Liga, Real Madrid şi Barcelona. Şi catalanii şi-au manifestat interesul pentru a obţine semnătura internaţionalului german.
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