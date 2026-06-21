Ghinion teribil pentru jucătorul dorit de Real Madrid. S-a accidentat la Cupa Mondială şi riscă să rateze tot turneul

Ghinion teribil pentru jucătorul naţionalei Germaniei, la Campionatul Mondial. Nico Schlotterbeck s-a accidentat în duelul câştigat dramatic de naţionala sa, cu Coasta de Fildeş, scor 2-1, în etapa a doua a grupelor.

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Fundaşul de 26 de ani a fost titular în duelul cu ivorienii. În minutul 15, după un duel cu Amad Diallo, jucătorul Borussiei Dortmund s-a resimţit şi a primit îngrijiri medicale pe teren.

Ghinion teribil pentru jucătorul dorit de Real Madrid: Nico Schlotterbeck s-a accidentat în Germania – Coasta de Fildeş 2-1

Nico Schlotterbeck a rămas pe teren până la pauza partidei, însă Julian Nagelsmann a decis să-l înlocuiască la startul reprizei a doua. Antonio Rudiger l-a înlocuit pe fundaşul Borussiei Dortmund.

Pentru moment, nu au apărut informaţii oficiale despre cât de gravă este accidentarea suferită de Nico Schlotterbeck şi dacă Julian Nagelsmann a decis să-l schimbe pentru a nu risca nimic.

Despre acest subiect a oferit declaraţii Christoph Kramer, fostul internaţional german. Acesta s-a declarat convins că accidentarea lui Nico Schlotterbeck este una serioasă, care l-ar putea ţine departe de teren pe tot parcursul Campionatului Mondial.