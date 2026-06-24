Investitorul din Liga 1, mesaj pentru Cristiano Ronaldo după spectacolul de la Cupa Mondială: “Fenomen!”

Cristiano Ronaldo a făcut spectacol în meciul dintre Portugalia şi Uzbekistan, de la Cupa Mondială 2026, terminat cu victoria lusitanilor, 5-0, datorită unei duble a atacantului de la Al-Nassr.

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Acesta a închis gura contestarilor după ce în primul meci al Portugaliei de la turneul final, 1-1, cu Congo, a fost în nota echipei, mediocru, şi nu a reuşit să facă diferenţa.

Rivaldo a avut numai cuvinte de laudă pentru Cristiano Ronaldo după prestaţia excelentă din duelul cu Uzbekistan

Rivaldo, fostul Balon de Aur, care în prezent este acţionar la Farul, a avut o reacţie plină de laude la adresa lui Cristiano Ronaldo după prestaţia lusitanului din duelul cu Uzbekistan.

„Astăzi este ziua în care trebuie să îl felicităm pe acest fenomen al fotbalului, Cristiano Ronaldo. În primul meci, chiar dacă nu a marcat, a arătat exact ceea ce l-a făcut unul dintre cei mai mari sportivi din istorie: dedicare, angajament, spirit competitiv și o dorință neobosită de a câștiga. A alergat, a luptat pentru fiecare minge, și-a ajutat echipa și nu a încetat niciodată să creadă.

Astăzi, încă o dată, și-a demonstrat valoarea pe teren. A înscris două goluri în victoria importantă a Portugaliei și a arătat că vârsta este doar un număr atunci când ai disciplină, profesionalism și o mentalitate extraordinară. De-a lungul întregii sale cariere, Cristiano și-a construit o moștenire care reprezintă o sursă de inspirație pentru sportivii din toate generațiile.