Investitorul din Liga 1, mesaj pentru Cristiano Ronaldo după spectacolul de la Cupa Mondială: “Fenomen!”

Cristiano Ronaldo a făcut spectacol în meciul dintre Portugalia şi Uzbekistan, de la Cupa Mondială 2026, terminat cu victoria lusitanilor, 5-0, datorită unei duble a atacantului de la Al-Nassr.
Acesta a închis gura contestarilor după ce în primul meci al Portugaliei de la turneul final, 1-1, cu Congo, a fost în nota echipei, mediocru, şi nu a reuşit să facă diferenţa.
Rivaldo a avut numai cuvinte de laudă pentru Cristiano Ronaldo după prestaţia excelentă din duelul cu Uzbekistan
Rivaldo, fostul Balon de Aur, care în prezent este acţionar la Farul, a avut o reacţie plină de laude la adresa lui Cristiano Ronaldo după prestaţia lusitanului din duelul cu Uzbekistan.
„Astăzi este ziua în care trebuie să îl felicităm pe acest fenomen al fotbalului, Cristiano Ronaldo. În primul meci, chiar dacă nu a marcat, a arătat exact ceea ce l-a făcut unul dintre cei mai mari sportivi din istorie: dedicare, angajament, spirit competitiv și o dorință neobosită de a câștiga. A alergat, a luptat pentru fiecare minge, și-a ajutat echipa și nu a încetat niciodată să creadă.
Astăzi, încă o dată, și-a demonstrat valoarea pe teren. A înscris două goluri în victoria importantă a Portugaliei și a arătat că vârsta este doar un număr atunci când ai disciplină, profesionalism și o mentalitate extraordinară. De-a lungul întregii sale cariere, Cristiano și-a construit o moștenire care reprezintă o sursă de inspirație pentru sportivii din toate generațiile.
Talentul său este imens, dar ceea ce impresionează cel mai mult este capacitatea sa de a se reinventa, de a-și depăși limitele și de a continua să concureze la cel mai înalt nivel an după an. Felicitări pentru prestația excelentă de astăzi și felicitări Portugaliei pentru această victorie remarcabilă. Îmi scot pălăria în fața acestui jucător”, a spus Rivaldo.
Cristiano Ronaldo a scris istorie la Cupa Mondială
Datorită performanţei din meciul cu Uzbekistan, Cristiano Ronaldo a devenit primu jucător din istorie care reuşeşte să marcheze la 6 Cupe Mondiale diferite, începând din 2006 şi până în prezenta ediţie.
Acesta se apropie şi de altă bornă impresionantă, 1000 de goluri în carieră, fiind în acest moment la cota 975 după dubla contra formaţiei asiatice.
- Echipele calificate deja în şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Programul complet al ultimei runde
- Programul zilei a 14-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciuri de foc pe Antena 1, Antena 3 şi în AntenaPLAY
- Tuchel l-a comparat pe Harry Kane cu Mbappe şi Messi după Anglia – Ghana 0-0
- Ce a declarat Harry Kane după Anglia – Ghana 0-0
- Florinel Coman îi ia apărarea lui Cristiano Ronaldo după criticile primite de starul portughez: “Dacă era ușor…”