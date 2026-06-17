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Lovitură pentru Portugalia înaintea debutului la World Cup! Vedeta care nu va juca cu RD Congo

Alex Ioniță Publicat: 17 iunie 2026, 4:52

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Lovitură pentru Portugalia înaintea debutului la World Cup! Vedeta care nu va juca cu RD Congo

Ruben Dias nu va juca în primul meci de la World Cup / Getty Images

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Portugalia a primit o lovitură, înaintea debutului la World Cup 2026. Selecționerul Roberto Martinez a anunțat că nu se va putea baza pe o vedetă, la primul duel de la turneul final.

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Portugalia va debuta la World Cup la duelul cu RD Congo, programat pe 17 iunie, de la ora 20:00, în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Portugalia a primit o lovitură: Ruben Dias nu joacă în meciul cu RD Congo

La conferința de presă premergătoare partidei cu RD Congo, selecționerul Portugaliei, Roberto Martinez, a anunțat că Ruben Dias nu va juca în partida din prima etapă a Grupei K.

„Nu este 100% apt și este important să nu riscăm. Nu este apt pentru această partidă. Se antrenează bine, dar este important să ne gândim la momentul în care va putea fi la 100%”, a spus Roberto Martinez, citat de ojogo.pt.

În vârstă de 29 de ani, Ruben Dias a adunat 76 de prezențe la echipa națională a Portugaliei. În cadrul acestora a reușit să marcheze de 3 ori.

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În momentul de față, jucătorul legitimat la Manchester City este cotat la suma de 55 de milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

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Starul de la Al-Nassr, care va participa la al șaselea Mondial din carieră, are încredere că Portugalia poate obține un rezultat uriaș la turneul final găzduit de SUA, Mexic și Canada.

„Ne bucurăm, știm că Mondialul e mereu o competiție specială, așa cum e și Campionatul European. Mergem acolo cu multă speranță.

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(N.r. Cum se simte?) Fizic? Sunt bine, nu ai văzut meciurile?

(N.r. Portugalia poate câștiga trofeul?) Vom știi doar la final. E o generație foarte bună, dar sunt factori pe care nu-i putem controla în timpul meciurilor. Cred că această generație va aduce multă bucurie Portugaliei.

Am muncit din greu. Dar adevărații campioni se vor vedea când se va lovi mingea pe 17 iunie, în primul meci, și când lucrurile vor deveni mai dificile. Va depinde de mulți factori, dar sunt foarte optimist că totul va decurge bine. E important să câștigăm grupa, după o luăm meci cu meci, pas cu pas, calmi și cu încredere vom intra în ritm”, a declarat Cristiano Ronaldo, conform abola.pt.

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