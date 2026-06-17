Lovitură pentru Portugalia înaintea debutului la World Cup! Vedeta care nu va juca cu RD Congo

Ruben Dias nu va juca în primul meci de la World Cup / Getty Images

Portugalia a primit o lovitură, înaintea debutului la World Cup 2026. Selecționerul Roberto Martinez a anunțat că nu se va putea baza pe o vedetă, la primul duel de la turneul final.

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Portugalia va debuta la World Cup la duelul cu RD Congo, programat pe 17 iunie, de la ora 20:00, în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Portugalia a primit o lovitură: Ruben Dias nu joacă în meciul cu RD Congo

La conferința de presă premergătoare partidei cu RD Congo, selecționerul Portugaliei, Roberto Martinez, a anunțat că Ruben Dias nu va juca în partida din prima etapă a Grupei K.

„Nu este 100% apt și este important să nu riscăm. Nu este apt pentru această partidă. Se antrenează bine, dar este important să ne gândim la momentul în care va putea fi la 100%”, a spus Roberto Martinez, citat de ojogo.pt.

În vârstă de 29 de ani, Ruben Dias a adunat 76 de prezențe la echipa națională a Portugaliei. În cadrul acestora a reușit să marcheze de 3 ori.